IBM dreigt met schadeclaim van 'honderden miljoenen' bij ict-project Defensie

Er zijn grote problemen bij de aanbesteding van een groot ict-project van Defensie. De aanbesteding loopt al sinds 2016, maar er is nog geen contract uitgeschreven. Een consortium van IBM en Atos stopte veel geld in het project en dreigt dat te verhalen op Defensie.

Doel van het project is de ontwikkeling van een 'cruciaal informatiesysteem' dat Defensie in staat moet stellen om huidige communicatieproblemen tussen schepen, vliegtuigen en de top van Defensie op te lossen. Volgens interne documenten die in handen zijn van EenVandaag, Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico is de ontwikkeling op een dood spoor beland.

Volgens de documenten is de aanbesteding uitgelopen op een ruzie tussen het ministerie van Defensie en een consortium van softwarebedrijven geleid door IBM en Atos. Dat consortium was de enige overgebleven kandidaat in het aanbestedingstraject en heeft in de aanloop daartoe naar eigen zeggen honderden miljoen euro's aan kosten gemaakt. In de afgelopen drie jaar hebben er volgens de bedrijven 100 tot 150 mensen aan het project gewerkt. Het consortium dreigt de gemaakte kosten en misgelopen inkomsten te verhalen op Defensie als het contract uiteindelijk naar een andere partij gaat. Investico heeft de brief die IBM aan Defensie heeft gestuurd, online gezet.

Het Bureau ICT-toetsing, de organisatie die grote ict-projecten bij de overheid toetst, heeft tot drie keer gewaarschuwd dat Defensie de regie over het project dreigt te verliezen. Het BIT stelt dat de risico's van een aanbesteding met nog één overgebleven partner te groot zijn. In juni vorig jaar zei het toetsingsbureau al dat Defensie daarmee moet stoppen. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft gehoor gegeven aan dat advies en heeft in september vorig jaar de aanbesteding gepauzeerd.

In andere documenten die de media in handen hebben, zou staan dat het om een opdracht van minstens 1,3 miljard euro gaat voor een periode van tien jaar. Dat bedrag is nog niet met de Tweede Kamer gedeeld. Het huidige communicatiesysteem van Defensie is volgens Visser van Defensie 'tot 2020-2022' gewaarborgd. Daarna moet er een nieuw systeem zijn en dus zou de deadline voor het project op 2022 liggen. Nu de aanbesteding stil ligt, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit gehaald wordt.

Vorig jaar in september zei Visser de Kamer begin dit jaar te informeren over de stand van het project, maar dat is nog niet gebeurd. Defensie zegt tegenover de media die het verhaal naar buiten brengen zich 'niet te herkennen in het geschetste beeld'. IBM en Atos hebben geen reactie gegeven op vragen.