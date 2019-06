Belastingdienst vergat ict-project van 84 miljoen euro op te geven

De Belastingdienst is een ICT-project van 84 miljoen euro vergeten door te geven aan de overheid. Daardoor heeft de overheid vorig jaar een verkeerde begroting voor ict doorgekregen en vallen de kosten juist hoger uit dan in 2017.

Dat zegt Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik heb helaas geconstateerd dat door een rapportagefout van de Belastingdienst op het Rijks ICT Dashboard ook in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk onjuiste cijfers zijn opgenomen", schrijft ze.

In de ict-begroting van het Rijk is een groot moderniseringsproject van de Belastingdienst niet opgenomen. Het ging om een project dat 'de computersystemen van de Belastingdienst bij de tijd moet brengen', zegt een woordvoerder tegen het Algemeen Dagblad. Dat project kostte in 2018 84 miljoen euro. De kosten werden 'per abuis niet meegenomen', zegt de woordvoerder.

De fout is extra pijnlijk voor de overheid, omdat minister Ollongren vorig jaar aangaf dat er in 2018 juist minder aan ict was uitgegeven dat het jaar ervoor. Er werd toen het bedrag van 564 miljoen euro gemeld, maar in werkelijkheid lag dat bedrag op 648 miljoen euro. Dat is méér dan de ict-kosten in 2017.