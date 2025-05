Overheid verbetert Rijks ICT Dashboard met meer info en betere toegankelijkheid

De Nederlandse Rijksoverheid heeft een nieuwe versie van het Rijks ICT Dashboard uitgebracht. Op dat platform staat voortaan meer informatie over ict-activiteiten van de overheid, zoals het gebruik van algoritmes. Ook is de toegankelijkheid verbeterd.

De overheid heeft het vernieuwde Rijks ICT Dashboard online staan. Het gaat om een verbetering van het oude, bestaande dashboard. In het Rijks ICT Dashboard worden ict-projecten van Nederlandse Rijks- en andere overheidsinstellingen bijgehouden. Zo is te zien wat het doel en de voortgang van het project zijn, maar interessanter zijn vooral de kosten, die bij veel projecten hoger uitvallen dan begroot.

In het nieuwe dashboard is over die bestaande ict-projecten geen extra informatie toegevoegd. Wel heeft de overheid veel andere informatie toegevoegd die gerelateerd is aan de projecten. Zo zijn er speciale secties geschreven over de digitaliseringsstrategie van de overheid en over het gebruik van algoritmes.

Ook is de portal toegankelijker gemaakt voor mensen met een beperking. De website zit nu op niveau AA van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Daarvoor zijn er meer beschrijvingen toegevoegd aan de inhoud van de site, zodat schermlezers daar beter mee om kunnen gaan.

Het komende jaar wil de overheid de website 'volledig open source maken', al schrijft ze niet wat ze daarmee exact bedoelt. Verder moeten er later in het jaar ook secties komen waarbij Kamervragen en adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing worden opgenomen in het dashboard.