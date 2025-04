4 op 10 overheidssites en -apps voldoen aan eisen voor digitale toegankelijkheid

39 procent van alle overheidswebsites en -apps in het Dashboard DigiToegankelijkheid voldoen aan de wet voor digitale toegankelijkheid. Dat blijkt uit de eerste Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid. Dat is 24,6 procent meer dan een jaar eerder.

De Wet digitale toegankelijkheid verplicht overheidswebsites en -apps om toegankelijk, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te zijn, ook voor mensen die niet goed mee kunnen komen in de digitale samenleving. In het Dashboard DigiToegankelijkheid staan alle websites en apps waarvoor overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn en in hoeverre zij aan de eisen voldoen. Eind 2023 bevatte het register 8974 websites en apps.

Overheidswebsites en -apps krijgen in het dashboard een status tussen A en E. Status A is het best en geeft aan dat een website of app toegankelijk is, wat bewezen wordt met een onderzoeksrapport zonder fouten. Eind 2023 hadden 441 van de websites en apps deze status, tegenover 354 in januari 2023, staat in de Jaarmonitor. Zijn er nog wel fouten, dan krijgt de site of app status B en moeten fouten worden opgelost. Dat gold eind 2023 voor 1744 websites en apps. 1328 websites en apps kregen status C, wat betekent dat ze binnen zes maanden worden onderzocht.

3745 websites en apps hebben volgens de Jaarmonitor nog helemaal geen verklaring ingediend en hebben status E. Het aantal websites en apps met toegankelijkheidsverklaringen steeg vorig jaar wel flink: met 42 procent ten opzichte van 2022. "De stijging laat zien dat er op veel plekken hard wordt gewerkt aan digitale toegankelijkheid."