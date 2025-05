PS5-toegankelijkheidscontroller Access verschijnt in december en kost 90 euro

Sony meldt dat zijn toegankelijkheidscontroller Access vanaf 6 december te koop zal zijn en een adviesprijs krijgt van 90 euro. Gebruikers kunnen de controller naar wens aanpassen en instellen met verschillende soorten knoppen en joysticks.

De Access bestaat uit een ronde schijf met een buitenste ring waarin acht knoppen passen, met in het midden een knop en aan de buitenzijde een joystick. Op de buitenste knoppenring passen vijf verschillende soorten knoppen, zoals een brede platte knop of een knop die uitsteekt, afhankelijk van wat het handigst is voor de speler. Gebruikers kunnen de knoppen zelf mappen en de controller ondersteunt profielen om snel tussen maps te kunnen wisselen.

Spelers kunnen in die maps ook de deadzone van de joystick aanpassen, bepaalde knoppenreeksen aan- of uitzetten en een deel van de knoppen uitschakelen. De controller heeft drie verschillende joysticks, waaronder een grote, die makkelijker te gebruiken is. De Access is te combineren met een tweede Access en een DualSense-PS5-controller. Spelers kunnen ook thirdpartyaccessoires aansluiten via de vier 3,5mm-poorten.