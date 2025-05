PlayStation Store krijgt toegankelijkheidstags voor PS4- en PS5-games

Sony voegt binnenkort toegankelijkheidstags toe aan de PlayStation Store. Daarmee krijgen gebruikers optioneel te zien welke functies PS4- en PS5-games hebben ter ondersteuning van mensen met een beperking.

De toegankelijkheidstags worden deze week toegevoegd aan de eerste PS4- en PS5-games, meldt Sony in een blogpost. De tags komen in eerste instantie beschikbaar voor een aantal verschillende games, waaronder Death Stranding Director's Cut, Gran Turismo 7, God of War Ragnarök en Spider-Man: Miles Morales. Sony zegt samen te werken met 'een groot aantal ontwikkelaars' om deze tags 'in de komende weken en maanden' toe te voegen aan meer games.

Door op het driehoekje op de controller te drukken, krijgen gebruikers in de PlayStation Store te zien welke toegankelijkheidsfuncties de game in kwestie heeft voor mensen met een visuele, auditieve, motorische of geestelijke beperking. Daaronder vallen bijvoorbeeld opties als alternatieve kleuren voor mensen die kleurenblind zijn, naast opties voor grotere tekst, mono-audio, ondertitelingsgrootte, button remapping, de optie om puzzels over te slaan en transcriptie voor voicechat in het geval van online games.

Microsoft voegde in 2021 al soortgelijke tags toe aan Xbox-games in de Microsoft Store. Sony werkt momenteel ook aan een toegankelijkere PlayStation 5-controller, genaamd Project Leonardus, nadat Microsoft hetzelfde deed met zijn Xbox Adaptive Controllers. Die controllers moeten mensen met een lichamelijke beperking helpen bij het besturen van games.