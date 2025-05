Xbox kan automatisch uitschakelen op basis van ingestelde tijden

Microsoft geeft de Xbox Series X en S de optie om zichzelf uit te schakelen wanneer de console waarschijnlijk niet gebruikt wordt. Dit gaat op basis van 'actieve uren' die de gebruiker instelt. Ook is de zoekfunctie verbeterd.

Microsoft stelt dat buiten deze actieve uren de console vanzelf 'volledig afsluit' en wanneer deze uren weer aanbreken, de console weer start en in de slaapstand klaarstaat. In slaapstand verbruikt de console 10 tot 15 watt en na een volledige shutdown moet dat 0,5 watt zijn. Die 0,5 watt wordt in ieder geval gebruikt om de tijd in de gaten te houden voor de volgende boot-up. De functie is optioneel.

Microsoft hanteert een gelijknamige functie in Windows, sinds Windows 10. Die slaat echter niet op automatisch afsluiten en klaarstaan in de slaapstand, maar op updates. Binnen die uren, waarvan Microsoft er 18 per dag toestaat, zal de computer niet automatisch opnieuw opstarten om update-installaties af te ronden. Dat is wat anders dan wat de Xbox nu biedt.

De zoekfunctie is verder uitgebreid en moet makkelijker te gebruiken zijn. De resultaten zullen getoond worden in een 'galerijstijl', er komen filtercategorieën bij die met RB en LB in te stellen zijn en er kan direct op YouTube gezocht worden.

Microsoft meldt dat de update deze week begint met 'uitrollen'. Het bedrijf kwam eerder ook met 'CO₂-bewuste updates' op de proppen. Hiermee kunnen consoles volgens de fabrikant automatisch updates en downloads uitvoeren op specifieke tijdstippen, wanneer relatief veel CO₂-arme energie beschikbaar is op het net. Dat werkt als de console is aangesloten, verbonden met het internet en er 'lokale CO₂-intensiteitsgegevens' aanwezig zijn.