Sony presenteert prototype cirkelvormige PS5-controller voor toegankelijkheid

Sony heeft op elektronicabeurs CES een prototype getoond van een PS5-controller die gericht is op toegankelijkheid. De controller bestaat voor het grootste gedeelte uit een plat cirkelvormig gedeelte. Gebruikers kunnen de knoppen zelf aanpassen.

Sony noemt de controller Project Leonardo. Gebruikers kunnen twee Leonardo's als aparte controller gebruiken of een enkele Leonardo gebruiken in combinatie met een traditionele DualSense-controller, zegt Sony. Sony zegt Project Leonardo te hebben ontwikkeld in samenspraak met organisaties voor gamers met een beperking.

Project Leonardo kan plat op een oppervlak liggen, waardoor gebruikers hem niet hoeven vast te houden. Via software zijn alle knoppen instelbaar en is het mogelijk profielen aan te maken die werken met de controller. De functionaliteit is uit te breiden via vier 3,5mm-poorten op de behuizing.

Sony is niet de eerste consolemaker die zich met een controller richt op toegankelijkheid. Nintendo zei in augustus te werken aan een dergelijke controller en vier jaar geleden kwam de Xbox Adaptive Controller al uit. Wanneer Sony de Leonardo-controller uitbrengt, is nog onbekend.