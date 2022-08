Nintendo werkte aan universele controller met focus op toegankelijkheid

Nintendo werkte in elk geval drie jaar geleden aan een universele controller met toegankelijkheidsfuncties, zo onthult Reggie Fils-Aime. De voormalige Nintendo of America-topman weet niet of er nog steeds aan de controller gewerkt wordt.

De betreffende controller zou als uitgangspunt de Xbox Adaptive Controller hebben, zo zegt Fils-Aime tegenover Inverse. "Stel je een adaptieve controller voor waarmee je kunt spelen op de nieuwste Xbox-, PlayStation- en Nintendo-platformen. Daar werkten we drie jaar geleden aan." Fils-Aime was van 2006 tot 2019 de coo van Nintendo of America. Met de vermelde Xbox-controller als uitgangspunt is het aannemelijk dat de nooit uitgebrachte Nintendo-controller ook op een of andere manier aanpasbare knoppen zou krijgen, die gebruikers met een beperking de mogelijkheid geeft om een 'eigen' controller samen te stellen.

Fils-Aime gaat verder: "Ik hoop dat de ontwikkeling van dit project door is gegaan. Mijn hoop is dat een dergelijke controller, inclusief de functie om met een grote hoeveelheid systemen te werken, snel uitkomt. In mijn optiek zijn [toegankelijkheidsproducten] die werken op alle platformen en pc het beste. Deze oplossingen moeten in dienst staan van de speler en aan te passen zijn aan de fysieke mogelijkheden van de speler."