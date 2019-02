Topman en gezicht van Nintendo vertrekt na vijftien jaar

Nintendo neemt in april afscheid van Reggie Fils-Aime, directeur van Nintendo Amerika en presentator tijdens persconferenties van de Japanse consolemaker. Marketingdirecteur Doug Bowser volgt hem op.

Fils-Aime werkte vijftien jaar voor Nintendo, waarvan dertien jaar als directeur, zegt Nintendo. Hij werd onder meer als gezicht van het Japanse bedrijf tijdens persconferenties voor de aankondiging van nieuwe consoles en games.

Zijn opvolger wordt Doug Bowser, de marketingdirecteur die Nintendo drie jaar geleden aannam. Bowser, geen familie van het karakter uit de Super Mario-games, begint vanaf medio april als directeur van de Amerikaanse tak van Nintendo. Fils-Aime is onder meer bekend van de internetmeme 'my body is ready', een zin die hij uitsprak bij de presentatie van het Wii Balanceboard.