"Nike werkt aan fix voor bugs die zelfsluitende schoenen onbruikbaar maken"

Schoenmaker Nike werkt aan een fix voor bugs die klanten ervaren met de Android-app om de schoenen te sluiten. Door de bugs kunnen gebruikers de schoenen niet sluiten, waardoor ze zo goed als onbruikbaar worden.

Nike zegt tegen The Verge dat een harde reset van de schoenen door beide knoppen in te drukken soms de problemen verhelpt. Door de bugs verbreken de schoenen de verbinding met de Android-app, waardoor de zelfsluitende functie niet langer werkt.

The Verge meldt bovendien dat de Android-app van de schoenen niet zo uitgebreid is als de iOS-versie, waardoor bijvoorbeeld de optie ontbreekt om in te stellen hoe strak de schoenen zichzelf sluiten ontbreekt. Het is onbekend of die optie er snel in zal zitten.

Nike maakt niet bekend wanneer de fix er zal zijn. De Adapt BB-schoenen zijn vanaf afgelopen weekeinde te koop, waardoor het aantal mensen dat te maken krijgt met deze bugs vermoedelijk beperkt is. De Android-app staat op 1000+ installaties, waardoor het erop lijkt dat er in elk geval minder dan vijfduizend mensen zijn met deze app.