Nike ontwikkelt zelfknopende sportschoen die aangestuurd wordt door een app

Nike heeft een nieuwe zelfknopende sportschoen voorgesteld die zich automatisch aanpast aan de vorm van je voet. Het verschil met de eerdere generatie van het slimme schoeisel is dat je de sluiting, behalve met een fysieke knop, nu ook kan aanspannen via een smartphone-app.

De zelfknopende sportschoen dook voor het eerst op in de film Back to the Future II uit 1989, maar werd in 2016 pas werkelijkheid met de Nike HyperAdapt. Het nieuwe model luistert naar de naam Nike Adapt BB en is met een prijskaartje van 350 dollar ongeveer de helft goedkoper dan zijn voorganger, zo meldt BBC News. Nieuw is dat de drager de sluiting voortaan ook kan bedienen via zijn smartphone en dat de app de persoonlijke voorkeuren onthoudt.

De Nike Adapt BB richt zich in eerste instantie op basketbalspelers. "Tijdens een basketbalwedstrijd kan de voet van de atleet een halve maat uitzetten. Het is daarom belangrijk dat hij de pasvorm van de schoen snel kan aanpassen: losser om de bloeddoorstroming te verbeteren, en strakker voor betere prestaties", licht Eric Avar toe, creative director of innovation bij het sportmerk.

Wanneer de drager de Nike Adapt BB aanschiet, trekt een motortje de schoen automatisch strak. Via firmware-updates kunnen in de toekomst nog nieuwe functies worden toegevoegd, zoals een speciale modus voor opwarming. Nike wil de gebruikte FitAdapt-technologie ook introduceren in schoenen voor andere sporten en activiteiten. De Nike Adapt BB komt in de loop van februari op de markt.