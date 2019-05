Nike werkt aan app die via augmented reality de juiste schoenmaat bepaalt

Sportmerk Nike geeft zijn mobiele app deze zomer een update die het mogelijk maakt om via augmented reality de schoenmaat van de gebruiker te bepalen. De nieuwe Nike Fit-functie moet het eenvoudiger maken om de juiste maat te kiezen, vooral wanneer er online wordt geshopt.

Volgens Nike draagt zestig procent van de mensen schoeisel met de verkeerde schoenmaat. Als oorzaak daarvan noemt het sportmerk een verouderde manier om de voet op te meten. De meetapparatuur is achterhaald, zo stelt Nike, en bovendien zouden de lengte en breedte van een voet te weinig gegevens opleveren om een comfortabel zittende schoen uit te kiezen.

De nieuwe ar-functie van de Nike-app kijkt volgens de fabrikant naar de volledige vorm van beide voeten. De schoenmaat die op basis van die scan wordt berekend, komt volgens het sportmerk perfect overeen met die van bestaande Nike-schoenen in de stijl die de koper zoekt. De meting is volgens Nike tot op twee millimeter nauwkeurig. Voor andere schoenmerken is het resultaat minder betrouwbaar. Wat bij het ene merk een 42 is, kan bij het andere een 43 zijn.

Zoals de meeste ar-apps maakt Nike Fit gebruik van de smartphonecamera. Nadat de gebruiker een foto van beide voeten heeft gemaakt, worden de voeten op dertien verschillende mapping points geanalyseerd. De schoenmaat die op basis van deze data wordt berekend, kan de gebruiker opslaan in zijn NikePlus-profiel. Vanaf dat moment krijgt de gebruiker tijdens het online shoppen uitsluitend nog Nike-schoeisel te zien in zijn eigen schoenmaat.

De vernieuwde app met Nike Fit-functie komt in juli eerst beschikbaar in Amerika; Europa volgt naar verwachting in augustus. Volgens Nike gaat het om meer dan een gimmick. Om dat te onderstrepen zal de nieuwe schoenmaatmeettechniek straks ook worden ingezet in de winkels van Nike.