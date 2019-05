Microsoft heeft prototype van 'desktoptafel' met een aanraakscherm

Microsoft heeft een prototype van een 'desktoptafel', een pc met een enorm aanraakscherm waarop teamleden gezamenlijk aan documenten kunnen werken. Journalisten spotten het toestel tijdens een bezoek aan het Envisioning Center, waar Microsoft zijn kijk op de toekomst geeft.

Het Envisioning Center op de Microsoft-campus in Redmond biedt onderdak aan diverse prototypes die de technologiereus door de jaren heen ontwikkelde. Een groep journalisten bracht zopas een bezoek aan het Center en zag daar onder meer een enorme desktoptafel.

The Verge merkt in een artikel op dat Microsoft de consument al een beetje in de richting van dit soort apparaten probeert te 'pushen' met de Surface Studio, maar dat het bedrijf kennelijk een toekomst voor ogen heeft waarin complete bureaus en werkplekken gedomineerd zullen worden door computers met gigantische aanraakschermen. In het Envisioning Center staan er volgens The Verge nog andere toestellen die hinten naar hoe we in de toekomst mogelijk met computers gaan werken. Ze laten zich bedienen via aanraakschermen, spraak en augmented reality.

Een andere blikvanger in het Envisioning Center is de Surface Hub Wall; een projectietechnologie die een muur omtovert tot een 'slim oppervlak' dat aanraakgevoelig is, dankzij honderd touch point-sensoren, maar dat ook reageert op een stylus en stemopdrachten.