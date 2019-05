Game Mania sluit tegen 2021 mogelijk nog 15 van de 75 winkels

De gamingwinkelketen Game Mania wil zijn winkelbestand de komende twee jaar met tien procent per jaar afbouwen. Dat zou betekenen dat er van de huidige 75 winkels in Nederland en België in 2021 nog zo’n 60 overblijven. Als reden voert het bedrijf de groei van de webshop aan.

Het fysieke aantal winkels van Game Mania is de voorbije jaren al geslonken. In 2017 telde de keten nog 86 vestigingen verspreid over Nederland en België, vandaag zijn dat er zo’n 75. Tegenover RetailTrends verklaarde ceo Kris Lenaerts dat de groei van de webshop de retailer dwingt om scherpere keuzes te maken voor zijn fysieke netwerk.

Intussen zou de omzet van de webshop, die twee jaar geleden van start ging, goed zijn voor de omzet van acht à negen vestigingen. Een verdubbeling ten opzichte van het eerste jaar. "Dat zijn effecten die je hele bestaande model op zijn kop zetten en daar moet je naar handelen", aldus Lenaerts tegenover RetailTrends.

Tegenover de sluiting van mogelijk 15 'klassieke' vestigingen staat wel de opening van enkele nieuwe conceptstores. Er zijn nu vier vestigingen met deze formule, die anderhalf jaar geleden in het leven werd geroepen, maar Game Mania zou minstens acht van deze stores in petto hebben.