Patent toont Surface-stylus van Microsoft die achter oor gedragen kan worden

Microsoft lijkt bezig te zijn met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de Surface Pen. Deze is flexibel en kan onder meer achter het oor worden gedragen als een soort headset. Microsoft heeft publiekelijk nog niets over de nieuwe stylus bekendgemaakt.

Het patent dat Microsoft heeft aangevraagd op de nog onuitgebrachte stylus verscheen online, en werd ontdekt door een Twitter-gebruiker die zich onder het pseudoniem WalkingCat uitgeeft. In de beschrijving wordt gesproken over een stylus met een rigide deel, en aan het uiteinde een flexibel deel, met daaraan een soort earpiece die waarschijnlijk dienst moet doen als headset voor telefoontjes of andere gesprekken.

Aan het uiteinde zit namelijk een microfoontje, speaker en een wireless radio, waarmee waarschijnlijk bluetooth wordt bedoeld. De gebruiker kan zelf het flexibele deel van de stylus, waarin ook een accu zit, om zijn of haar oor heen vormen, zodat het gedragen kan worden. Dat kan onafhankelijk van het meer rigide deel; de twee delen kunnen losgekoppeld worden.

Of en wanneer de nieuwe stylus uitkomt is niet bekend, aangezien Microsoft er publiekelijk niets over heeft losgelaten. Mogelijk gaat het om een nieuwe versie van de Surface Pen, maar in patenten genoemde producten worden niet altijd op de markt gebracht. Wel toont het patent dat Microsoft nadenkt over nieuwe functies voor zijn stylus.