Genius beticht Google van stelen lyrics en toont dat met morsecode in apostrofs

De website Genius.com, die songteksten online zet en annoteert, beticht Google ervan lyrics over te nemen en weer te geven in zoekresultaten. Het bedrijf laat dat zien met een songtekst waarin het een boodschap had verstopt via de gebruikte apostrofs.

Genius zegt tegen The Wall Street Journal dat de bezoeken aan de site zijn teruggelopen doordat Google lyrics weergeeft in de zoekresultaten als gebruikers zoeken op liedjes. Daarbij noemt het zoekresultaat geen bron, maar volgens WSJ gaat het onder meer om LyricFind. Google zegt in een statement aan de zakenkrant dat het gaat onderzoeken of leveranciers van data voor de box met lyrics in zoekresultaten teksten hebben gekopieerd en zo nodig het contract daarmee opzegt. LyricFind claimt dat het geen songteksten overneemt van Genius.

De site laat het kopiëren zien door het gebruik van apostrofs in Not Today van Alessia Cara. Daarin gebruikte de site afwisselend rechte en schuine apostrofs, die in morsecode de woorden 'red handed' spellen, Engels voor 'op heterdaad'. Google bleek de tekst rechtstreeks weer te geven als op de site van Genius, inclusief patroon van morsecode. De Google-versie van de tekst geeft inmiddels alleen maar rechte apostrofs weer.

Genius heeft meer dan twee jaar geleden contact opgenomen met Google over het overnemen van de songteksten, maar zegt dat de zoekgigant tot op heden er niets aan heeft gedaan. Het tonen van lyrics in de zoekresultaten heeft als doel om gebruikers sneller antwoord te geven op de zoekvraag.