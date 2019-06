Nederlandse politie liet voor 400.000 euro onnodige 112-app ontwikkelen

De Nederlandse politie heeft voor 400.000 euro een 112-app laten ontwikkelen waarvan het doel was om de locatie van de beller door te geven. Na uitstel bleek dat doel achterhaald door de komst van Advanced Mobile Location.

De politie wilde de app begin 2017 introduceren nadat het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2016 aandrong op de komst van een app waarmee hulpdiensten de locatie van bellers in nood konden vaststellen. De ontwikkeling zou volgens planning vier maanden duren maar kreeg te maken met meerdere keren uitstel. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van documenten die het opvroeg op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Begin 2018 koos minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie voor invoering van advanced mobile location, of aml, voor 112. De ontwikkeling van de 112-app was toen pas net begonnen. Met aml geven smartphones automatisch locatiegegevens door als ze het alarmnummer bellen. De techniek is inmiddels ingevoerd, waardoor de 112-app grotendeels overbodig is geworden.

In andere landen gebruiken hulpdiensten al vanaf 2016 aml en TNO waarschuwde de politie voor het nadeel van een app tegenover bellen. Toch ging de ontwikkeling door en volgens RTL Nieuws werd intern onder andere over een can do-mentaliteit gesproken. De politie kijkt nu of er functionaliteit zoals chat en foto of video aan de app toegevoegd kan worden. Volgend jaar verschijnt mogelijk een nieuwe versie.