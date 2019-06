Nederlandse politie voorziet Burgernet-app van foto- en gps-optie

De Burgernet-app van de Nederlandse politie ondersteunt voortaan foto's. Bij meldingen wordt beeld weergegeven en gebruikers kunnen zelf foto's uploaden. Ook kan de app de gps-locatie van de telefoon doorgeven. Verder komt Burgernet beschikbaar via Facebook.

Volgens de politie was het opsporingssysteem al tien jaar oud en heeft het nu een update gekregen met ondersteuning voor beeldmateriaal en gps-locaties. Burgernet is beschikbaar voor iOS en Android; de app is bedoeld als een opsporingsnetwerk waar alle burgers aan kunnen deelnemen. De meldkamer kan in de nieuwe versie ook foto's meesturen bij oproepen, dat was nog niet mogelijk.

Gebruikers van de app kunnen voortaan ook beeld terugsturen naar de meldkamer tijdens een actie. Ook kan de gps-locatie van de telefoon van de gebruiker doorgestuurd worden. Verder krijgen gebruikers de mogelijkheid om oproepen te delen via sociale media waaronder WhatsApp-groepen.

Burgernetoproepen zijn voortaan ook te ontvangen via Facebook Messenger. De opsporingsberichten waren al te volgen via Twitter, sms, spraakberichten en de apps. De berichten kunnen voortaan ook getoond worden op matrixborden en lichtkranten in openbare ruimtes. Op die plekken zullen alleen vermissingen getoond worden. Volgens de politie heeft Burgernet 2,4 miljoen deelnemers.