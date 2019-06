Nieuwe versie van Nvidia Shield TV met Android 9 lijkt op komst

In de Google Play Developer Console Device Catalog staan verwijzingen naar een nieuwe versie van de Nvidia Shield TV. Het nieuwe model krijgt Android 9 en volgens geruchten mogelijk ook een vernieuwde versie van de Tegra X1-soc.

Nvidia Shield TV 2017

Volgens Android Police staat de nieuwe Shield TV-versie in het overzicht van Google met de codenaam mdarcy. Het huidige model staat onder de noemer darcy in diezelfde lijst. Afgaande op de listing zijn er wat specificaties betreft op de Android-versie na geen verschillen. Het nieuwe model draait op Android 9, terwijl de oude versie nog op Android 8 zit.

In het overzicht staat dat de nieuwe versie net als het origineel een Nvidia Tegra X1-soc heeft, maar volgens XDA Developers gaat het mogelijk om een nieuwe revisie van die soc. De site heeft gesproken met Tegra-ontwikkelaars die spreken van de t210b01, een refresh van de X1-soc met een hogere gpu-kloksnelheid en een lager verbruik.

De Nvidia Shield TV kwam voor het eerst in 2015 uit en in 2017 volgde er een nieuw model met een kleinere behuizing. Beide versies maken gebruik van de Tegra X1-soc, die stamt uit 2015 maar is nog altijd relatief krachtig dankzij de Maxwell-gpu met 256 cudacores. Een versie van de soc wordt ook gebruikt in de Nintendo Switch.