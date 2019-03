Tweaker krijgt Slowaakse Ziggo GO-app in Nederland werkend op Android TV

Wat doe je als je telecomprovider een Android TV-app nog niet in Nederland heeft uitgebracht, terwijl er wel een versie voor de Slowaakse markt beschikbaar is? Dan probeer je die Slowaakse app werkend te krijgen voor je Nederlandse abonnement natuurlijk.

Dat is precies wat Tweaker Skit3000 heeft gedaan. Door een meubelverschuiving in zijn woonkamer had hij geen toegang meer tot zijn coaxaansluiting. Eerst streamde hij via een Chromecast de Ziggo Go-telefoonapp naar zijn tv. "Het nadeel hiervan is alleen dat je altijd je telefoon moet gebruiken om van zender te wisselen en dat de verbinding best vaak wegvalt", schrijft Skit3000 aan Tweakers.

Dus kocht hij een Android TV om de normale app daarop te sideloaden. Ook dit bleek echter niet ideaal; door de touchscreen-interface van de Go-app was een muis nodig om te navigeren. "Ik ben toen zelf maar aan het hobbyen geslagen."

Naast de Ziggo GO-app is er namelijk ook een Horizon GO-app van moederbedrijf Liberty Global. Deze werkt in alle landen waar het moederbedrijf tv aanbiedt. Die app werkt dus ook in Nederland. Bij het starten van de app moet je kiezen in welk land je woont, waarna je kunt inloggen, schrijft Skit3000. Nou is Ziggo bezig met een Android TV-versie van de Ziggo GO-app, maar die is nog niet beschikbaar. Misschien kunnen andere gebruikers echter wel al gebruikmaken van de Horizon TV-app, bedacht de Tweaker.

Dat bleek inderdaad zo te zijn. UPC-klanten in Slowakije kunnen sinds december vorig jaar een Horizon TV-app downloaden. Wie denkt die app te kunnen downloaden om meteen tv te kunnen kijken, komt echter bedrogen uit. Daar moet eerst wat aan getweaked worden, want de enige optie die je standaard krijgt, is om in te loggen met een Slowaaks UPC-account.

Wat graafwerk in het apk-bestand was dus nodig. Uiteindelijk bleek het bewerken van een waarde in de apk tot gevolg te hebben dat de app het Nederlandse aanbod laat zien. Skit3000 moet nu nog steeds Slowakije als land kiezen, maar kan daarna wel gewoon met zijn Ziggo-account inloggen.

"De app ziet er goed uit", schrijft Skit3000. "In het Engels is hij ook goed bruikbaar. Alle zenders zijn Nederlands en ik kan met mijn afstandsbediening wisselen tussen de stations. Het enige wat niet goed lijkt te werken, is het 'films & series'-overzicht. Dit laat nog steeds de Slowaakse films en series zien, en kan ik dus niet bekijken."

De Tweaker is niet van plan om de bewerkte apk publiekelijk beschikbaar te stellen, maar zegt wel dat het niet lang duurde om de mogelijkheid te ontdekken. Hij heeft ook schermafbeeldingen en foto's van de app doorgestuurd om te laten zien hoe die eruitziet.

De afbeeldingen van Skit3000. De screenshots laten geen tv-beelden zien, vermoedelijk vanwege drm.