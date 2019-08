Ziggo blokkeert aangepaste Slowaakse Android TV-app voor Nederlandse gebruikers

Ziggo heeft de aangepaste Slowaakse app geblokkeerd, waarmee het mogelijk was om op Android TV Ziggo-diensten te gebruiken. Ziggo heeft de Nederlandse app nog niet klaar, omdat die interface in lijn moet liggen met de nieuwe Mediabox Next.

De app, een aangepaste versie van de Slowaakse Horizon Go-app van moederbedrijf Liberty Global, werkte met Nederlandse accounts en daardoor konden gebruikers via de app live tv en video-on-demand bekijken op bijvoorbeeld een Nvidia Shield of Xiaomi Mi Box S. Vorige week verscheen een aangepaste versie op internet, waardoor gebruikers alleen een apk hoefden te installeren en niet zelf de instellingen in de code van de app hoefden aan te passen.

Nu heeft Ziggo toegang tot diensten via de app geblokkeerd, zo bevestigt de provider. "Het was niet de bedoeling dat mensen die app voor Slowakije zo zouden gebruiken", zegt woordvoerder Hans den Heijer tegen Tweakers. "Het is een verouderde app die niet voor Nederland bedoeld is, dus we wilden niet dat mensen op deze manier gebruik zouden maken van onze diensten."

Op moment van schrijven was het zip-bestand met daarin de aangepaste apk bijna 1200 keer gedownload. Ziggo zegt tegen TotaalTV dat het nog onbekend is wanneer de officiële versie van de app voor Nederland beschikbaar komt. De interface daarvan moet aansluiten bij de onlangs uitgebrachte Mediabox Next.