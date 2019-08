Google, Apple en Mozilla blokkeren 'afluistercertificaat' overheid Kazachstan

Google, Mozilla en Apple blokkeren het ssl-certificaat dat de overheid van Kazachstan heeft gebruikt om https-verkeer van burgers te onderscheppen. Google zegt dat het een onacceptabele poging vond om data van Chrome-gebruikers te onderscheppen.

De drie browsermakers hebben woensdag gezamenlijk laten weten om het ssl-certificaat te blokkeren in hun browsers. Daardoor werkt het certificaat niet meer in Chrome, Firefox en Safari, zonder dat mensen daar iets voor hoeven te doen; een update is niet nodig om het certificaat te blokkeren, omdat die check aan de kant van de server gebeurt.

De overheid van Kazachstan verplichtte vorige maand providers om burgers het ssl-certificaat, Qaznet Trust Network, te laten installeren om zo toegang te krijgen tot internet. De overheid hield onder meer verkeer naar Facebook, Twitter en Google in de gaten. Providers gaven klanten instructies hoe het te installeren is. De overheid van het land zei al gestopt te zijn met de surveillance via het ssl-certificaat, maar de browserbouwers hebben evengoed besloten tot de blokkade over te gaan. Google zegt in een toelichting dat het een dergelijke maatregel niet licht neemt, maar dat het bedrijf het onacceptabel vindt dat de data van Chrome-gebruikers op deze manier in handen van een overheid viel.