Chrome gaat eigen 'rootstore' voor certificaten gebruiken

Google stapt af van het gebruik van rootcertificaatstores in Chrome. Het techbedrijf begint zijn eigen certificaatprogramma voor de browser. Dat gebeurt voor alle platforms, behalve voor Apples iOS.

Chrome maakte tot nu toe altijd gebruik van de rootstores van het onderliggende besturingssysteem waarop de browser is geïnstalleerd. Google wil in de toekomst echter gebruikmaken van een eigen rootstore, die het bedrijf zelf wil uitbaten. Het Chrome Root Program moet ervoor zorgen dat certificaten in de browser op ieder apparaat aan dezelfde eisen voldoen. Nu zit er soms verschil tussen de rootstores waarvan besturingssystemen gebruikmaken, waardoor certificaten op het ene besturingssysteem wel kunnen worden goedgekeurd, maar op een ander niet. Hoe groot dat probleem precies is, beschrijft Google overigens niet. "Het Chrome Root Program zorgt ervoor dat gebruikers een consistente ervaring hebben op verschillende platforms, dat ontwikkelaars een consistent begrip hebben van Chromes gedrag, en dat Chrome de security en privacy van gebruikers beter kan beschermen", zegt het bedrijf.

Certificaatautoriteiten kunnen hun certificaten zelf aanmelden bij het Chrome Root Program. Google heeft daarvoor een aantal eisen opgesteld, zoals dat de CA's alleen tls -certificaten uitgeven en dat ze bijvoorbeeld 'een algemene publieke discussie voeren' over zaken als audits. Het bedrijf zegt dat het CA's die niet aan die eisen voldoen, individueel kan beoordelen.

Het Root Program werkt op alle platforms behalve iOS. "Apples beleid verhindert de Chrome Root Store het op Chrome voor iOS te gebruiken", zegt Google. Het bedrijf zegt dat er al een aantal certificaatautoriteiten is uitgekozen die kunnen deelnemen aan het programma. Dat zijn CA's die nu al in de Common CA Certificate Database van Mozilla zijn opgenomen. Google schrijft verder niet welke tijdlijn het aanhoudt om te migreren naar zijn eigen rootstore. Het is daarom niet bekend in welke versie van Chrome die verandering wordt doorgevoerd of op welke termijn.