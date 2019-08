Google en Mozilla stoppen met tonen bedrijfsnaam in url-balk van browser

Google en Mozilla zijn van plan om in komende versies van hun Chrome- en Firefox-browser de Extended Validation-certificaten van https-websites niet meer te tonen in de url-balk. Bij sites met zo'n certificaat staat de bedrijfsnaam tussen het slotje en de url.

Mozilla wil de verandering doorvoeren vanaf Firefox-versie 70, die in oktober uitkomt. Google haalt de Extended Validation-informatie uit de url-balk van Chrome vanaf versie 77 die in september verschijnt. Beide browsers blijven de informatie weergeven als gebruikers op het slotje klikken.

De Extended Validation-certificaten werden in 2007 ingevoerd en zijn bedoeld voor https-websites. Bedrijven kunnen bij een certificatenautoriteit tegen betaling een proces aanvragen om in aanmerking te komen voor zo'n certificaat. Na controle en goedkeuring wordt dan de bedrijfsnaam weergegeven. Dat moet het voor consumenten duidelijk maken wie de website beheert.

In Nederland gebruiken bijvoorbeeld banken en de overheid Extended Validation-certificaten. Zo is op de DigiD-website te zien dat het een website van Logius is. De certificaten zijn bedoeld om websitebezoekers meer zekerheid te geven over waar ze zich bevinden, maar volgens sommige experts heeft dat weinig nut. Zo stelde beveiligingsonderzoeker Troy Hunt vorig jaar dat veel mensen er niet op letten mede omdat de tien grootste websites wereldwijd dergelijke certificaten niet gebruiken. Bovendien zijn de certificaten duur en veel bedrijven en instanties zijn ook weer gestopt met het gebruik ervan, merkte beveiligingsonderzoeker Scott Helme vorig jaar op.

Apple stopte vorig jaar al met het weergeven van de informatie in de url-balk en ook in Edge is de bedrijfsnaam niet in de balk te zien. De versies van Chrome en Firefox voor smartphones laten de informatie ook niet zien.