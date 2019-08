Studenten TU Delft demonstreren vierde versie exoskelet voor dwarslaesiepatiënt

Het studententeam van TU Delft heeft de vierde versie van het March-exoskelet waarmee een dwarslaesiepatiënt kan opstaan en kan lopen gedemonstreerd. De March IV biedt meer bewegingsvrijheid en stabiliteit omdat nu ook een zijwaartse pas mogelijk is.

Het nieuwe prototype heeft een extra heupgewricht wat zijwaartse beweging mogelijk maakt. Bij vorige versies was het alleen mogelijk om vooruit te lopen. Ook staat de drager van het exoskelet door de toevoeging van het nieuwe gewricht stabieler op de grond. De huidige versie werkt nog met een bedrade afstandsbediening die in een kruk is verwerkt. Het studententeam wil die draadloos maken.

Jaarlijks werkt een ander team van studenten aan Project March. Het vierde prototype werd dinsdag gedemonstreerd door Sjaan Quirijns, die op het podium stappen zette met het exoskelet. Het studententeam gaat in september het exoskelet demonstreren op de Cybathlon in Zwitserland. Vorig jaar wonnen de studenten uit Delft daar met het Mach III-exoskelet. Dit jaar is er geen wedstrijd, maar volgend jaar in mei wel. Het team gaat dan meedoen aan de competitie waarbij obstakels overwonnen moeten worden.