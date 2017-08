Bedrijf ontwikkelt exoskelet dat bediend kan worden met Alexa-stembesturing

Bionik Laboratories heeft een exoskelet ontwikkeld voor mensen met een verlamming, waarbij het geheel is aan te sturen met de stem. De dienst werkt via Alexa van Amazon, en is voornamelijk bedoeld om mensen aan hun pak te laten wennen.

De mogelijkheid om het exoskelet met de stem te bedienen zit verwerkt in de Arke, een door Bionik ontwikkeld harnas dat onder andere de drager moet helpen om rechtop te blijven staan en om te kunnen lopen. Normaal gesproken wordt de Arke bediend door bewegingen van de drager te detecteren, maar niet iedereen die het exoskelet aantrekt kan er meteen goed mee overweg. De stembediening via Alexa moet dus helpen om de drager in beweging te krijgen terwijl hij of zij aan het pak went, zo legt een van de oprichters van Bionik uit in een gesprek met The Verge.

Dragers van de Arke kunnen onder andere aan de ingebouwde Alexa-spraakdienst vragen om te helpen met opstaan, of met het zetten van stappen. Nadeel is wel dat het exoskelet zelf nog niet over een microfoon beschikt; een koppeling met een apparaat dat ondersteuning heeft voor Alexa, is dus nog noodzakelijk.

Ook is nog onduidelijk wanneer de Arke met Alexa daadwerkelijk in de kliniek kan worden ingezet; Alexa is namelijk niet bedoeld voor medisch gebruik, en om certificering te krijgen zal het geheel een reeks met tests goed moeten doorstaan. Vooralsnog gaat het om een prototype, en Bionik heeft niet bekendgemaakt wanneer het denkt met de klinische tests te gaan beginnen.

Verscheidene bedrijven en wetenschappers kijken naar de mogelijkheden om exoskeletten te gebruiken voor patiënten die zelf niet meer kunnen lopen, bijvoorbeeld door een dwarslaesie. Alhoewel er inmiddels verschillende pakken bestaan, zijn er nog maar weinig daadwerkelijk op de markt gebracht; in veel gevallen zijn de kosten lastig te dragen.