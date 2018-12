LG toont nieuwe versie van SuitBot-exoskelet

LG toont tijdens de CES in januari een nieuwe versie van zijn CLOi SuitBot. Dat is een exoskelet voor mensen, dat dragers helpt met tillen en ondersteuning biedt bij bukken. LG zal ook autonome 'servicerobots' tonen tijdens de elektronicabeurs.

LG's CLOi SuitBot is bedoeld om mensen te ondersteunen bij het verplaatsen van zware voorwerpen. Het exoskelet ondersteunt de drager daarbij en moet het risico op blessures en vermoeidheid verminderen. Het robotpak wordt geactiveerd als de drager buigt in een hoek van 65 graden en wordt weer uitgeschakeld als de drager rechtop staat. Volgens LG gaat de accu vier uur mee en kan deze worden opgeladen in een uur.

Op de CES-elektronicabeurs, die op 8 januari van start gaat in Las Vegas, zal LG ook nieuwe versies van zijn PorterBot, ServeBot en CartBot laten zien. Dat zijn autonome servicerobots die werken met kunstmatige intelligentie. De robots zijn ontworpen om bijvoorbeeld op vliegvelden, in hotels en supermarkten klanten te helpen. LG liet dergelijke robots vorig jaar al zien op de CES, maar zegt dat ze nu bijna klaar zijn om op de markt gebracht te worden.