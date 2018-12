Huawei presenteert P Smart 2019-telefoon met scherminkeping als Essential Phone

Huawei heeft de P Smart 2019 gepresenteerd, een opvolger voor de P Smart+ die vorig jaar uitkwam. De smartphone heeft een 6,21"-scherm met een inkeping met dezelfde vorm als die van de Essential Phone, met alleen ruimte voor de frontcamera.

Het 6,21"-lcd van de P Smart 2019 heeft een resolutie van 2340x1080 pixels en een beeldverhouding van 19,5:9. De vorm van de inkeping in het scherm komt overeen met die van de Essential Phone uit 2017, de eerste smartphone met zo'n 'notch'. Die laat alleen ruimte voor de frontcamera. Dat wijkt af van de 'waterdruppelvorm' van bijvoorbeeld de OnePlus 6T, die aan de zijkant van de inkeping niet recht loopt.

Huawei voorziet de smartphone van de Kirin 710-soc, die TSMC maakt op 12nm. De soc heeft vier Cortex A73-kernen op maximaal 2,2GHz en vier A53-kernen op 1,7GHz voor het lichtere werk. De gpu is een Mali G51MP4. Ten opzichte van de P Smart+ heeft de 2019-versie ondersteuning voor wifi op 5GHz, maar heeft Huawei er minder werkgeheugen in gezet. Het lpddr3-geheugen is 3GB, tegenover 4GB voor de oudere P Smart+. De opslag is hetzelfde, 64GB aan emmc.

De P Smart 2019 heeft een 13-megapixelcamera aan de achterkant met f/1.8-lens ervoor. Dankzij de secundaire sensor aan de achterkant is er een portretmodus met blurren van de achtergrond. Ook de diafragma-modus van eerdere Huawei-telefoons is in de software terug te vinden. Daarmee is het mogelijk om de blur achteraf aan te passen. Die functie zit sinds drie jaar in diverse modellen van de fabrikant. De frontcamera heeft een resolutie van acht megapixels en ondersteunt het maken van een foto door de handpalm aan de camera te laten zien, iets dat Huawei aanduidt als gebarenbesturing. Ook zit er scèneherkenning in de frontcamera voor het aanpassen van instellingen aan herkende omstandigheden.

De smartphone komt 11 januari in de verkoop in zwart en blauw en krijgt een adviesprijs mee van 249 euro. Tweakers heeft vrijdag een preview gepubliceerd van de telefoon.