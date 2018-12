Nee, je bent niet in de war en de datumweergave van je telefoon is ook niet stuk: het is, op moment dat wij dit verhaal publiceren, inderdaad nog steeds 2018. Het is het staartje van het jaar, maar 2019 is nog altijd niet begonnen. Dat heeft Huawei er niet van weerhouden om alvast een telefoon aan te kondigen met 2019 in de naam: de P Smart 2019.

De eerste P Smart, die begin dit jaar uitkwam, is kennelijk een succes geworden. Huawei maakt geen exacte verkoopcijfers bekend per model of zelfs maar in het algemeen, maar dat is te zien aan de kunstmatige manier waarop het de naam gebruikte in de P Smart+, die maar weinig gemeen heeft met de eerste P Smart - behalve de merknaam Huawei uiteraard.

En als je het bekijkt, dan is de P Smart 2019 meer een variant op de P Smart+ dan een opvolger van de P Smart van vorig jaar. Immers, hij is groter en voorzien van een groter scherm, hij heeft net als de P Smart+ een glazen behuizing in plaats van het metalen ontwerp van de P Smart en de soc komt ook overeen met die van de P Smart+.

Het lijkt een vloek van succesvolle telefoonfabrikanten: er komen veel verschillende modellen en het is moeilijk om door alle telefoonbomen het bos van de strategie nog te kunnen zien. Soms lijkt het erop alsof Huawei of dochtermerk elke paar weken een nieuwe midrange-smartphone uitbrengt. Wat bijdraagt aan de complexiteit, is de naamgeving; een telefoon heet hier soms anders dan in een ander deel van de wereld.

Huawei stuurde dit model voor de aankondiging naar Tweakers op, zodat we alvast tijdens de kerstdagen konden kijken naar deze telefoon en wat hij zoal kan en doet voor de 249 euro die Huawei ervoor vraagt. In deze preview lees je meer over deze laatste telefoon die we previewen in 2018.