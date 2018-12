Instagram doet test met horizontaal scrollen in feed

Instagram heeft een test gedaan met het horizontaal scrollen in de feed, in plaats van verticaal. De interface kwam bij meer gebruikers terecht dan in eerste instantie de bedoeling was, zegt een topman van de Facebook-dochter.

De interface hield in dat posts in de interface naast elkaar staan, terwijl gebruikers voor reacties verticaal kunnen scrollen, zo blijkt uit beelden die Cheddar-journalist Alex Heath online zette. De test kwam bij meer gebruikers terecht dan Instagram wilde, zegt Instagram-topman Adam Mosseri. Dat meer mensen de testinterface kregen, zou een bug zijn geweest.

Instagram test al langer met een horizontale interface voor posts, zoals in Stories al langer gebruikelijk is. Dat gebeurde enkele maanden geleden in eerste instantie in het Ontdekken-tabblad, maar de test van deze week richt zich op de feed van gebruikers.

De Facebook-dochter laat zich er niet over uit of het de interface komende tijd zal wijzigen naar de horizontale versie. Ook is het mogelijk dat de nieuwe interface een optie zal worden. De test is inmiddels afgelopen en alle gebruikers hebben weer de verticale feed.