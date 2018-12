'Huawei wilde andere zoekmachine dan Google op smartphones in Europa'

Huawei zou met het Franse Qwant zijn overeengekomen dat het de zoekmachine van dat bedrijf in diverse Europese landen tot standaardzoekmachine van Huawei-smartphones zou maken. De deal ging uiteindelijk niet door, volgens Qwant door nieuwe licentievoorwaarden van Google.

Qwant claimt volgens Techcrunch dat Huawei per toestel veertig dollar zou moeten betalen aan Google om alleen diensten als de Play Store mee te leveren zonder de Zoeken-app als standaard in te stellen. Daarmee vond de Chinese fabrikant de deal volgens Qwant te duur en ging die niet door. Huawei heeft de informatie niet bevestigd.

De informatie ligt in lijn met de tarieven die The Verge eerder noemde. Volgens die informatie kost het meeleveren van Google Mobile Services, waaronder de Play Store, veertig dollar per toestel in diverse landen als het gaat om een scherm met een hoge pixeldichtheid. Fabrikanten hoeven dat bedrag niet te betalen als zij Chrome en Google Zoeken ook meeleveren.

Qwant zegt dat Google daarmee concurrentie in de Europese Unie alsnog blokkeert, iets waarvoor het deze zomer een boete kreeg. Google gebruikt deze constructie vermoedelijk omdat het geld verdient met advertenties op websites in Chrome en in de zoekresultaten van de Zoeken-app.

Het Franse zoekbedrijf, dat zich richt op privacy en zegt geen gebruikers te tracken, wil dat de Europese Commissie actie onderneemt tegen deze licentiekosten van Google. Het is onbekend of de Commissie dat gaat doen.