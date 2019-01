Google: Chrome filtert advertenties op 1 procent van websites weg

De ingebouwde adblocker van Chrome filtert momenteel op 1 procent van de websites advertenties weg. Dat zegt Google. Chrome haalt in Europa en Noord-Amerika advertenties weg die niet aan bepaalde regels voldoen sinds vorig jaar weg.

Google heeft miljoenen sites bekeken om te zien op hoeveel sites de browser advertenties wegfiltert en dat is in ongeveer 1 procent van de gevallen dus zo, aldus de browsermaker. Bovendien heeft tweederde van de websites die voorheen advertenties serveerde die de regels van de Better Ads Standards overtraden nu alleen nog advertenties die wel voldoen. Die standaard komt van de Coalition for Better Ads, een samenwerkingsverband van bedrijven waarin Google ook zit en die als doel heeft irritante advertenties online uit te bannen.

Het blokkeren van advertenties gebeurt sinds februari vorig jaar in de VS, Canada en Europa. Vanaf 9 juli zal dat wereldwijd het geval zijn, zo zegt Google. Het zoekbedrijf is een belanghebbende bij het serveren van advertenties. Het verdient zelf het leeuwendeel van zijn omzet uit advertenties en is een van de grootste advertentiebedrijven ter wereld. Het blokkeren van ads die volgens de regels niet mogen moet ervoor zorgen dat gebruikers advertenties als minder irritant ervaren, waardoor gebruikers niet zelf via add-ons advertenties gaan blokkeren.