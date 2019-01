Google toont in VS gerelateerde resultaten uit browsegeschiedenis

Google is begonnen met een functie, waarbij gebruikers in de VS resultaten krijgen uit hun browsegeschiedenis. Dat moet het makkelijker maken om door te gaan met een zoektocht, zo redeneert de zoekgigant.

De functie werkt in de mobiele browser en app als gebruikers zijn ingelogd, meldt Google. Dan toont de zoekmachine een kaart aan de bovenkant met de tekst 'your related activity', die standaard is ingeklapt. De uitgeklapte versie toont welke aan de zoekopdracht gerelateerde link de gebruiker heeft bezocht en wanneer.

Gebruikers kunnen ook zelf collecties aanleggen van links over een bepaald onderwerp dat ze willen bewaren om die later te kunnen lezen. De functie werkt alleen bij links en zoekopdrachten over bepaalde concrete onderwerpen zoals fotografie of koken. Gebruikers kunnen de functie ook uitzetten.

Het tonen van recente links uit de browsegeschiedenis is vooralsnog alleen live gegaan in Googles thuisland Verenigde Staten. Of en wanneer de functie in de Benelux beschikbaar zal zijn, is vooralsnog onbekend.