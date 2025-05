Google test Discover-feed bij desktophomepage in India

Google is een aanpassing van zijn desktophomepage aan het testen. Indiase gebruikers krijgen een Discover-feed te zien, waarin onder meer nieuwsartikelen te zien zijn. Of en wanneer de aanpassing wereldwijd wordt uitgerold, is nog niet bekend.

De toevoeging van de Discover-feed aan Google.com is onder meer opgemerkt door MSPowerUser. De inhoud van de feed is gebaseerd op de voorkeuren en instellingen van de gebruiker, net als in Googles app voor iOS en Android. Bing heeft een soortgelijke feed op zijn desktophomepage.

Een woordvoerder van Google bevestigt aan The Verge dat de Discover-feed op desktop alleen nog zichtbaar is in India. Het is niet duidelijk of het tonen van de feed optioneel is of dat deze ook uitgeschakeld kan worden. In de mobiele versie van Google kan dit in ieder geval wel.