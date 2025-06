Google voegt optie toe om expliciete afbeeldingen te blurren

De zoekmachine van Google krijgt een optie om expliciete afbeeldingen te vervagen als die verschijnen in zoekresultaten. Tot nu toe waren er alleen de keuzes om expliciete afbeeldingen in zoekresultaten toe te staan of niet toe te staan.

Het blurren zal vanaf binnenkort automatisch gebeuren, tenzij gebruikers vooraf hebben aangegeven SafeSearch niet aan te willen zetten en ze boven de achttien zijn, meldt Google. Daarmee wordt het vervagen van expliciete afbeeldingen de nieuwe standaard bij het zoeken.

Gebruikers kunnen desgewenst dus het blurren uitzetten en zo alsnog expliciete afbeeldingen van bijvoorbeeld geweld of seks tegenkomen in zoekresultaten. Daarvoor moeten zij ingelogd zijn en boven de achttien zijn. De optie wordt onderdeel van SafeSearch, dat al langer bestaat. De functie moet ergens in de komende maanden beschikbaar zijn.