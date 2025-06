Google test melding wanneer contactgegevens gebruiker in zoekmachine verschijnen

Google is in de VS begonnen met het aanbieden van een nieuwe functie waarmee gebruikers automatisch een melding krijgen als hun contactgegevens online verschijnen. Het bedrijf wil de functie later in andere landen en talen uitbrengen, al is niet bekend of de Benelux daar ook onder valt.

De nieuwe functie maakt onderdeel uit van het Results about you-dashboard, dat vooralsnog niet in de Benelux beschikbaar is. Via dit dashboard konden gebruikers al verwijderverzoeken indienen wanneer zij hun gegevens online tegenkwamen en dit wilden laten verwijderen.

Nu meldt Google ook automatisch wanneer een website in de zoekmachine verschijnt die potentieel gevoelige contactgegevens bevat. Daaronder vallen specifiek e-mailadressen, telefoonnummers en thuisadressen. Gebruikers kunnen vervolgens direct via het dashboard een verwijderverzoek indienen.

Vooralsnog is de Results about you-functie alleen in de Verenigde Staten beschikbaar als bèta. Daarbuiten kunnen gebruikers ook verwijderverzoeken indienen via Google, maar dat verloopt voor gebruikers in de Benelux bijvoorbeeld via een formulier. Zij moeten dus eerst zelf de informatie tegenkomen of opzoeken. In de Verenigde Staten kan Google dit dus voor de gebruiker doen.