The Pokémon Company houdt op 8 augustus nieuwe Pokémon Presents-livestream

The Pokémon Company houdt volgende week een nieuwe Pokémon Presents-livestream. De presentatie begint op dinsdag 8 augustus om 15.00 uur Nederlandse tijd en bevat volgens het bedrijf 35 minuten aan Pokémon-nieuws.

The Pokémon Company kondigde de livestream op vrijdag aan, maar deelt weinig concrete details. Het bedrijf heeft echter meerdere Pokémon-games op de planning staan. Mogelijk worden meer details gedeeld over de komende Detective Pikachu Returns-game voor de Nintendo Switch, die op de planning staat voor oktober. Er wordt ook gewerkt aan uitbreidingen voor Pokémon Scarlet en Violet. Het eerste deel daarvan moet dit kwartaal verschijnen, hoewel er nog geen releasedata bekend zijn. Mogelijk deelt The Pokémon Company die volgende week. De presentatie is dinsdag live te volgen op het Pokémon-kanaal op YouTube.

The next #PokemonPresents arrives soon, Trainers!



Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PDT on August 8 for 35 minutes of Pokémon news and updates! 🎊https://t.co/Lxoud6kVxF pic.twitter.com/xe65FmqEn5