Nintendo behaalt recordwinst dankzij nieuwste Zelda-game, Switch en Mario-film

Nintendo heeft het afgelopen kwartaal een recordwinst van omgerekend bijna 1,19 miljard euro behaald. Dit schrijft het Japanse bedrijf onder meer toe aan het succes van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom voor de Nintendo Switch en de film The Super Mario Bros. Movie.

Nog nooit eerder behaalde het bedrijf volgens Bloomberg een dusdanig hoge winst in het eerste kwartaal van een boekjaar. Nintendo verdiende ruim 2,95 miljard euro in het afgelopen kwartaal, wat een stijging van vijftig procent is. Van die omzet was dus zo'n 40 procent operationele winst, een stijging van ruim 82 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het vorige winstrecord voor het eerste kwartaal van een boekjaar werd in 2020 genoteerd, toen Nintendo net Animal Crossing: New Horizons had uitgebracht.

Naar eigen zeggen waren de meest recente Zelda-game en de in april uitgekomen Mario-film verantwoordelijk voor de opvallend hoge winst. Het bedrijf maakt niet precies bekend hoeveel er aan de Mario-film verdiend werd, al steeg de omzet binnen de categorie 'mobiel- en IP-gerelateerde content' met 190 procent.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werd in het afgelopen kwartaal ruim 18,5 miljoen keer verkocht. Daarmee was de game al binnen de eerste paar maanden na de release de op acht na bestverkochte game voor de Nintendo Switch ooit. Dat zorgde volgens het bedrijf ook voor een stijging van het aantal verkochte Switch-consoles, namelijk 3,9 miljoen eenheden vergeleken met 3,4 miljoen stuks in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Verder geeft het bedrijf nog wat details prijs over de samenstelling van de nettowinst. Zo blijkt het aandeel van hardwareverkopen en verkoopcijfers uit digitale games te zijn afgenomen. Dit komt mede door een gestegen aandeel van Nintendo Switch OLED-modellen, die een lager winstmarge hebben. Een stijging van de winst uit firstpartygames compenseerde hiervoor.