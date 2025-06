Nintendo leverde vorig jaar 22 procent minder Switch-consoles dan jaar eerder

Nintendo heeft in het afgelopen boekjaar 17,97 miljoen consoles geleverd, 22,1 procent minder dan een jaar eerder. De daling komt vooral doordat het bedrijf minder reguliere Switch-consoles heeft geleverd. Het aantal geleverde games is eveneens gedaald, met 9 procent.

De reguliere Switch was vorig jaar niet meer Nintendo's populairste console; Nintendo heeft ruim drie miljoen exemplaren van het oledmodel meer geleverd. Dat komt niet alleen doordat de leveringen van de reguliere Switch-versie met bijna 55 procent zijn teruggelopen, maar ook doordat het bedrijf bijna 60 procent meer oledmodellen heeft geleverd. Het aantal geleverde Lite-modellen is eveneens afgenomen, met 29,2 procent tot 2,62 miljoen geleverde exemplaren.

Nintendo zegt vorig jaar minder consoles te hebben geleverd doordat er minder consoles geproduceerd konden worden door de chiptekorten. In de tweede helft van het boekjaar waren deze productieproblemen 'grotendeels' opgelost. Ook in deze tweede helft bleef de omzet echter achter bij een jaar eerder, doordat het bedrijf eind 2021 de oledversie van de Switch heeft uitgebracht. Dit heeft geleid tot een hogere verkoop van de Switch-consoles eind 2021, wat Nintendo eind 2022 niet heeft kunnen evenaren.

Het aantal geleverde Switch-consoles neemt sinds 2021 af. In dat jaar leverde Nintendo meer exemplaren van de reguliere Switch, exclusief de Lite, dan in 2023 van alle modellen samen is geleverd. Het Japanse bedrijf zegt inmiddels meer dan 120 miljoen Switch-consoles te hebben geleverd en claimt dat er 114 miljoen jaarlijks actieve gebruikers zijn.

Aan de onafgebroken groei van het aantal geleverde firstpartygames is voor het eerst sinds de release van de Switch ook een eind gekomen. Die firstpartygames blijven belangrijke spellen voor het platform; van de 35 titels waarvan in het vorige boekjaar meer dan een miljoen exemplaren zijn geleverd, waren er 22 van Nintendo. Hiervan waren Pokémon Scarlet en Violet het meest geleverd, met 22,1 miljoen exemplaren samen. Daarna volgen Splatoon 3 en Nintendo Switch Sports, met respectievelijk 10,67 miljoen en 9,60 miljoen geleverde games. Van de verkochte games werd 48,2 procent digitaal gekocht, bijvoorbeeld via Nintendo Switch Online.

Nintendo had vorig boekjaar een omzet van 1601,6 miljard yen, omgerekend 10,8 miljard euro. Dit is 5,5 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst nam verder af, met 9,4 procent tot 432,7 miljard yen. Dit is omgerekend 2,9 miljard euro. Het bedrijf verwacht in het komende boekjaar minder consoles en games te verkopen, waardoor de omzet en winst naar verwachting verder zullen teruglopen.