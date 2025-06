WhatsApp brengt bèta-app uit voor Android Wear OS 3

WhatsApp heeft een bèta-app uitgebracht voor Android Wear OS 3. Met de app kunnen gebruikers op hun smartwatch gesprekken lezen en reageren. Voorheen konden gebruikers alleen via notificaties gebruikmaken van WhatsApp op Wear OS 3.

De app voor Android Wear OS 3 stelt gebruikers in staat om berichten te verzenden, zowel via het toetsenbord als door middel van spraak, zo meldt Androidpolice. Door het ontbreken van een app op Wear OS, konden gebruikers in het verleden alleen reageren op inkomende berichten. Scrollen door bestaande gesprekken was niet mogelijk. Daar brengt deze update nu dus verandering in. De app voor Android Wear OS 3 is in de Google Play Store beschikbaar als bètagebruikers WhatsApp updaten naar de 2.23.10.10.-build.

Onder andere de Google Pixel Watch en de Samsung Galaxy Watch 4 en 5 draaien op Android Wear OS en kunnen dus gebruikmaken van de app van WhatsApp indien ze in het bètaprogramma zitten. Om de app op de smartwatch te koppelen aan een smartphone moet de gebruiker een achtcijferige code die op de smartwatch verschijnt, invullen op de smartphone.

WhatsApp kwam in 2014 al met Android Wear-ondersteuning, maar vanwege de matige populariteit werd die ondersteuning de nek omgedraaid. Wanneer de ondersteuning voor Android Wear OS naar de reguliere versie van WhatsApp komt, is niet bekend.