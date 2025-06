Bedrijf gaat in België elektrische deelauto's opladen met 'mobiele laadpaal'

De Antwerpse start-up UZE gaat elektrische deelauto's van GreenMobility opladen met zijn zogenoemde mobiele laadpalen, elektrische karren waarin een accu zit. Een mobiele laadpaal zou een auto in veertig minuten kunnen opladen.

Door de samenwerking krijgt UZE inzicht in het accuniveau van GreenMobility's auto's, om deze op te kunnen laden als de EV's stilstaan. Een mobiele laadpaal van UZE wordt dan naar de auto gestuurd, leggen de bedrijven uit aan VRT. De mobiele laadpaal zou een EV binnen veertig minuten van 20 naar 85 procent kunnen opladen, maar specifieke cijfers over het vermogen of de accucapaciteit worden niet vermeld. GreenMobility gebruikt Renault Zoe's, die 395 kilometer halen op een 52kWh-accu en met maximaal 50kW kunnen worden opgeladen.

Na elke laadbeurt wordt de mobiele laadpaal weer opgehaald en moet hij op zijn beurt worden opgeladen op een centrale locatie van UZE. Het samenwerkingsverband geldt voor zowel Antwerpen als Brussel; in beide heeft UZE drie mobiele laadpalen. Eind dit jaar wil het bedrijf zestien van dergelijke laadpalen in Antwerpen hebben en zes in Brussel. Het bedrijf hoopt het platform dan ook voor particulieren open te kunnen stellen. GreenMobility heeft nu zo'n vierhonderd deelauto's, schrijft Nieuwsblad.

UZE claimt dat er met zijn concept minder publieke laadpalen nodig zijn en auto's ook sneller opgeladen kunnen worden dan met zo'n publieke laadpaal. Hoeveel UZE's dienst kost, is niet duidelijk. Het bedrijf wil volgend jaar diensten aanbieden in Kopenhagen. In de kar van UZE zit een elektrische step, zodat de UZE-werknemer tussen de mobiele laadpalen kan reizen.