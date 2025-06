Nissan en Renault overwegen samen EV's met 800V-accu's te maken

Autofabrikanten Renault en Nissan overwegen samen auto's met 800V-accu's te maken. Accusystemen met dergelijke spanningen kunnen sneller laden dan auto's met een minder hoge spanning. Onder meer Audi, Hyundai, Kia en Maserati hebben auto's met 800V-accu's.

Voor auto's na 2026 zouden Renault en Nissan willen onderzoeken of ze een gezamenlijk autoplatform kunnen ontwikkelen met een 800V-accusysteem. Daarmee zouden de fabrikanten snellere laadtijden mogelijk willen maken. Mogelijk gaat het dan om een platform voor C-segment-auto's, dus auto's van het formaat van bijvoorbeeld Renaults Mégane of Nissans Qashqai. Volgens het Portugese medium Observador werkt Renault samen met Valeo aan een 800V-accusysteem, dat in 2027 in een auto gebruikt zou kunnen worden.

Auto's met 800V-accusystemen kunnen hogere pieklaadsnelheden halen zonder dat er een hogere stroomsterkte nodig is, op voorwaarde dat de laadpaal dit ook ondersteunt. Een auto met een 800V-laadsysteem zou ook meer vermogen aan de motoren kunnen leveren, al is dit vermoedelijk niet het voornaamste doel van Nissan of Renault. De twee autofabrikanten maken verder bekend te willen onderzoeken of ze een gezamenlijk Europees laadnetwerk kunnen oprichten bij dealers van de twee merken.