Studententeam toont elektrische raceauto die met gemiddeld 300kW kan laden

Een studententeam van de TU Eindhoven heeft een elektrische raceauto ontwikkeld die met gemiddeld 300kW kan laden. De auto gebruikt hiervoor accukoeling op celniveau. Autofabrikanten als Tesla doen dit ook, al gebruikt het studententeam andere, plattere pouchcellen.

De raceauto, die Revolution heet, heeft een 29,2kWh-accu die met maximaal 322kW kan worden opgeladen. Gemiddeld bedraagt de laadsnelheid 300kW, zegt technisch manager Stijn van de Werken tegen Tweakers. Auto's als de Porsche Taycan kunnen met maximaal 270kW opladen, maar hierbij gaat het om een pieklaadvermogen dat niet voor een langere periode kan worden vastgehouden.

Van de Werken stelt dat de Revolution het laadvermogen langer hoog kan houden, vanwege de gebruikte koelmethode. Het studententeam, dat InMotion heet, heeft een koelmethode ontwikkeld dat de individuele cellen koelt. "Veel andere fabrikanten gebruiken koeltechnieken die modules van meerdere cellen bij elkaar koelen. Daarbij blijven de middelste cellen echter warm. Dit zorgt ervoor dat de cellen minder snel kunnen worden opgeladen en dit is bovendien slecht voor de levensduur van de accu."

Koeling van de accucellen van een Tesla-

​​​​​accu. Bron: George Bower, InsideEVs

Onder meer Tesla koelt de individuele cellen ook, maar deze fabrikant gebruikt cilindrische cellen. Dit betekent dat een deel van de cel warmer wordt dan de zijde die gekoeld wordt. Van de Werken zegt dat zijn team plattere pouchcellen gebruikt, waardoor er een grotere oppervlakte is die gekoeld wordt en de koeling zo 'veel makkelijker bij de warmte kan'. Dit betekent dat de auto sneller kan worden opgeladen, 'dit ook meerdere keren achter elkaar'.

De 800V-accu bestaat uit 384 NMC-cellen, kort voor nikkelmangaankobalt. Het koelmiddel is een mengsel van water en antivriesmiddelen. De accu kan in 3 minuten en 56 seconden worden opgeladen, waarna de auto ongeveer 250 kilometer kan rijden. De eerder genoemde Taycan heeft een 71kWh-accu die in 22,5 minuten kan worden opgeladen, van 5 tot 80 procent.

Revolution is een gemodificeerde LMP3-raceauto waarmee het team uiteindelijk aan de 24 uur van Le Mans hoopt deel te nemen. "Daarnaast hopen we dat de industrie geïnspireerd raakt en deze koelmethode ook in personenauto's gebruikt wordt."