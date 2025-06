Hyundai en LG bouwen samen accufabriek met capaciteit voor 300.000 EV's in VS

Hyundai en LG Energy gaan samen een accufabriek voor elektrische auto's bouwen in de Verenigde Staten. De fabriek moet op zijn vroegst eind 2025 in bedrijf gaan en een jaarlijkse productiecapaciteit van 30GWh krijgen, genoeg om 300.000 EV's van accu's te voorzien.

Hyundai en LG starten in de tweede helft van het jaar met de bouw van de fabriek in de staat Georgia, schrijven de twee bedrijven in een statement. De fabriek moet 4,3 miljard dollar gaan kosten. Ze zullen hiervoor een joint venture starten waarvan beiden bedrijven 50 procent in handen krijgen.

De fabriek moet naast een nieuwe autofabriek van Hyundai komen te staan die momenteel nog in aanbouw is. De accu's die in de fabriek worden geproduceerd, worden exclusief geleverd aan Hyundai-fabrieken in de Verenigde Staten. De accu's worden daarmee exclusief gebruikt in elektrische Hyundai-, Kia- en Genesis-auto's.

Steeds meer bedrijven bouwen accufabrieken in de VS. Dat is deels te danken aan de Inflation Reduction Act die de Amerikaanse president Biden vorig jaar ondertekende, die in totaal 40 miljard dollar aan belastingvoordelen vrijmaakt voor de bouw van onder meer EV-accu's voor de Amerikaanse markt. Hoewel Hyundai en LG dit niet officieel aankaarten, is het aannemelijk dat ze hier gebruik van zullen maken. Eerder kondigde LG aan dat het samen met Honda een accufabriek ging bouwen, die eveneens rond 2025 in bedrijf moet gaan. Die fabriek krijgt een hogere maximale productiecapaciteit van 40GWh per jaar.