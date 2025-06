Samsung en GM investeren 3,5 miljard dollar in bouw accufabriek voor EV's in VS

Samsung en General Motors gaan samen een fabriek bouwen die accu's voor elektrische auto's maakt. De fabriek komt in de Amerikaanse staat Indiana. De bedrijven investeren gezamenlijk 3,5 miljard dollar in de bouw van de fabriek.

De fabriek krijgt een jaarlijkse productiecapaciteit van 27GWh, schrijft Reuters. De bedoeling is dat de fabriek in 2027 klaar is voor massaproductie. Ook zijn er plannen om de fabriek later nog verder uit te breiden, waardoor de jaarlijkse productiecapaciteit naar 36GWh kan stijgen.

De plannen voor de fabriek werden in april 2023 al aangekondigd. Destijds verwachtten Samsung en General Motors echter dat de productiecapaciteit 30GWh zou zijn en de fabriek al in 2026 operationeel zou zijn. Ook zijn de kosten wat bijgesteld: destijds werd rekening gehouden met een investering van ruim drie miljard dollar.