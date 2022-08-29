Honda en LG Energy bouwen samen accufabriek met capaciteit van 40GWh in de VS

Honda en LG Energy gaan samen een accufabriek voor elektrische auto's bouwen in de Verenigde Staten. Dat maken de twee bedrijven op dinsdag bekend. De fabriek moet op termijn een jaarlijkse productiecapaciteit van 40GWh krijgen.

Honda en LG starten begin volgend jaar met de bouw van de fabriek, schrijven de twee bedrijven in een statement. Massaproductie in de fabriek moet voor het einde van 2025 beginnen. De accu's die in de fabriek worden geproduceerd, worden exclusief geleverd aan Honda-fabrieken in de Verenigde Staten. De accu's worden daarmee exclusief gebruikt in elektrische Honda- en Acura-auto's. De verwachting is dat de fabriek een jaarlijkse productiecapaciteit van 40GWh krijgt. De bedrijven zeggen niet hoeveel auto's hiermee jaarlijks van accu's voorzien kunnen worden.

De fabriek gaat volgens Honda en LG 4,4 miljard dollar kosten. Honda en LG Energy zullen een joint venture oprichten voordat ze volgend jaar aan de bouw van de fabriek beginnen. Volgens de Financial Times krijgt LG 51 procent van de joint venture in handen; Honda krijgt de overige 49 procent. Het is nog niet bekend waar de productielocatie komt te staan, maar Japans dagblad Nikkei schrijft dat de twee bedrijven Ohio overwegen. In die stad staat ook de grootste Amerikaanse fabriek van Honda.

Hoewel de twee bedrijven dit niet officieel aankaarten, is het aannemelijk dat de twee bedrijven ondersteuning zullen aanvragen voor de bouw van de fabriek. De Inflation Reduction Act die de Amerikaanse president Biden onlangs ondertekende, maakt in totaal 40 miljard dollar aan belastingvoordelen vrij voor de bouw van onder meer EV-accu's voor de Amerikaanse markt.