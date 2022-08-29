Honda en LG Energy bouwen samen accufabriek met capaciteit van 40GWh in de VS

Honda en LG Energy gaan samen een accufabriek voor elektrische auto's bouwen in de Verenigde Staten. Dat maken de twee bedrijven op dinsdag bekend. De fabriek moet op termijn een jaarlijkse productiecapaciteit van 40GWh krijgen.

Honda en LG starten begin volgend jaar met de bouw van de fabriek, schrijven de twee bedrijven in een statement. Massaproductie in de fabriek moet voor het einde van 2025 beginnen. De accu's die in de fabriek worden geproduceerd, worden exclusief geleverd aan Honda-fabrieken in de Verenigde Staten. De accu's worden daarmee exclusief gebruikt in elektrische Honda- en Acura-auto's. De verwachting is dat de fabriek een jaarlijkse productiecapaciteit van 40GWh krijgt. De bedrijven zeggen niet hoeveel auto's hiermee jaarlijks van accu's voorzien kunnen worden.

De fabriek gaat volgens Honda en LG 4,4 miljard dollar kosten. Honda en LG Energy zullen een joint venture oprichten voordat ze volgend jaar aan de bouw van de fabriek beginnen. Volgens de Financial Times krijgt LG 51 procent van de joint venture in handen; Honda krijgt de overige 49 procent. Het is nog niet bekend waar de productielocatie komt te staan, maar Japans dagblad Nikkei schrijft dat de twee bedrijven Ohio overwegen. In die stad staat ook de grootste Amerikaanse fabriek van Honda.

Hoewel de twee bedrijven dit niet officieel aankaarten, is het aannemelijk dat de twee bedrijven ondersteuning zullen aanvragen voor de bouw van de fabriek. De Inflation Reduction Act die de Amerikaanse president Biden onlangs ondertekende, maakt in totaal 40 miljard dollar aan belastingvoordelen vrij voor de bouw van onder meer EV-accu's voor de Amerikaanse markt.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 29-08-2022 15:19 63

29-08-2022 • 15:19

63

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Reacties (63)

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ezeedijk 29 augustus 2022 16:07
De bedrijven zeggen niet hoeveel auto's hiermee jaarlijks van accu's voorzien kunnen worden
Volgens mij is dat redelijk te berekenen. Stel je hebt een gemiddeld een 40kWh accu (lekker makkelijk rekenen) dan kun je, omgerekend naar 40 GWh dus 1.000.000 auto's produceren.
fruitbakje @ezeedijk29 augustus 2022 16:28
Stel je gaat uit van 75 kWh per batterij (wat, hopelijk, een stuk realistischer is dan 40 kWh), dan kom je uit op 533.333 auto's.
Verwijderd @fruitbakje29 augustus 2022 16:37
Mwah, 40 is prima. Mensen moeten af van de gedachte dat ze 1000km moeten kunnen rijden.
Kleinere, efficiëntere auto’s ipv inefficiënte en godsgruwelijk lelijke SUVs
netappie @Verwijderd29 augustus 2022 19:03
40 kWh is prima als je thuis kan laden en nooit verder weg hoeft dan 100 km.

Voor de meeste mensen die een BEV echt gebruiken is thuis laden als de zon aan de hemel staat echter niet mogelijk.

En 100 km is niks als je een beroep met mogelijk veel reizen hebt (waarvoor je een lease auto krijgt) . Zelfs als je op de bestemming kan laden is de 200 km die je met 40 kWh in de winter haalt echt heel krap.

Dus ik denk dat de meeste mensen die maar 1 auto hebben toch het zekere voor het onzekere zullen nemen. 80 kWh zal vrij snel de standaard worden en in Duitsland hoef je echt niet met iets onder de 100 kWh de autobahn op te gaan. Een 40 kWh accu is gewoon leeg voordat je het door hebt als je niet in een klein landje als Nederland woont en werkt.

Maar als stadsauto voor erbij is 40 kWh een prima oplossing.
Blokker_1999
@netappie29 augustus 2022 19:28
28kWh in mijn koffer en ik draai mijn hand er niet voor om om even naar Oostenrijk te rijden bijvoorbeeld. Neen, je hebt echt geen mega grote batterij nodig.

En hoeveel wagenbezitters rijden er dagelijks honderden kilometers? Zo zijn er niet veel. Waarom zouden alle wagens dan aangepast moeten zijn voor dat gebruik? Ik doe je 200km in de winter trouwens zonder problemen met mijn wagen.
netappie @Blokker_199929 augustus 2022 19:44
Mooi dat je het haalt. Maar als je 100 km verderop naar een klant zonder laadpaal moet met zware spullen in de kofferbak is het toch wel even peentjes zweten.

Er zal vast een markt voor zijn, maar de gemiddelde zakelijke leaserijder trekt zijn/haar neus op voor een dergelijk bereik, en dat is toch een vrij groot deel van de markt.

Overigens zou ik aan een 40 kWh meestal wel genoeg hebben, behalve als ik opgeroepen word. Moet ik gewoon 300 km op maximumsnelheid af kunnen leggen en zonder zorgen op een rustiger tempo de reis terug maken als de boel weer werkt en ik moe naar huis wil.

[Reactie gewijzigd door netappie op 26 juli 2024 06:51]

mdj84nl @Verwijderd29 augustus 2022 17:11
Leuk die kleinere auto's, maar waar laat ik mijn boodschappen, de hond etc etc etc..

Geef me gewoon een station met 700km radius en ik ben om.
Verwijderd @mdj84nl29 augustus 2022 17:20
Jij rijdt iedere dag 700km om boodschappen te doen, met je in hond in kofferbak?
Jeroenneman @Verwijderd29 augustus 2022 20:42
Hoewel ik de wens voor lichte kleine BEV's zeker snap, is het natuurlijk onzinnig om een auto te kopen, en vervolgens nog een andere auto ernaast te merken kopen/leasen voor de hond en de boodschappen.
MoQh @Verwijderd30 augustus 2022 08:21
Als je een klein bereik zou nemen moet hij ook elke dag opgeladen worden, bereken dat naar de gehele bevolking die met zo een auto moet rijden dan kan het huidige stroomnet, lees laadpalen (ik dacht dat NL wel de beste van de klas was in Europa) het zeker niet aan als iedereen om 18u(+-) de stekker erin steekt.
Dus als hij paar dagen meekan is dat net goed.
stephenskocpol @MoQh30 augustus 2022 11:24
Jongens kom op, doe eens rustig met dat we eeuwige geklaag over bereik, ik snap dat het spannend is maar de situatie omtrent laden wordt alleen maar beter, gewoon even nieuwe gewoontes qua bijvoorbeeld laadpauzes aanleren ipv de benzineauto mentaliteit te forceren op EVs en over tien a vijftien jaar lachen we om hoe angstig we vandaag deden!
mdj84nl @Verwijderd30 augustus 2022 11:41
Nee, ik rijd de hele dag het land door voor mijn werk (waar ik ook ruimte voor nodig heb ivm servers ed), en buiten mijn werk om wil ik ruimte hebben voor de hond en boodschappen, slimmerik.
Verwijderd @mdj84nl31 augustus 2022 07:38
De hele dag? Ga ik even uit van een werkdag van 8u, en ik neem ook gemakshalve aan dat je af en toe stopt. Je moet immers af en toe naar het toilet, een bammetje knagen, en ik neem aan dat je niet voor de lol met die servers rondrijdt.

In het slechtste geval rijd je dan 6u (waarschijnlijk minder). Je gemiddelde snelheid inclusief files, bebouwde kom, industrieterreinen etc., 70km/u (neem ik het ruim). Dan rijd je dus 420km op een dag. Behalve dan op zaterdag en zondag. Als ik de hele week 6u per dag moest rijden, zou ik niet ook in het weekend voor de lol 700km rijden.

Maar goed, zelfs als jij dit of meer per dag rijdt, de gemiddelde afstand is 32km per dag. Zelfs al zou dat 200km per dag zijn, dan nog is 30-35 kWh genoeg.
En dat was mijn punt; voor het merendeel van de automobilisten is dat voldoende.
killerbie @Verwijderd29 augustus 2022 16:41
Neen toch niet, die gedachte dat kleine afstanden voldoende zijn komen vanuit de olie lobby die tankstations uitbaten ;-)
Verwijderd @killerbie29 augustus 2022 16:44
Nee, die komt van mij. Uit eigen ervaring. De olie lobby wil waterstof en olie verkopen. Ik wil een goede, betaalbare oplossing. Kleinere batterijen zijn goedkoper, en dus voor een grotere doelgroep beschikbaar.
DjoeC @Verwijderd29 augustus 2022 17:24
Het gaat hier over Amerika, Kleine afstanden betekent daar iets heel anders dan hier. 250-400 mijlen werkelijk bereik is dan toch wel gewenst. Stel ik vlieg naar Atlanta, dan ligt mijn eindbestemming minstens 250 mijl weg - ik wil dan niet onderweg aan een druppelladertje.

Laatste keer zaten er 2 dagen extra in het schema waardoor we nog even naar een beurs konden - 456 mijl extra enkele reis. Nee, een accutje van 40 KWh gaat m niet worden, nog los van het formaat auto dat daar aangedreven gaat worden.

Enneh, kleine batterijen zijn per KWh echt niet goedkoper.
Blokker_1999
@DjoeC29 augustus 2022 19:25
Nee, het gaat niet over Amerika, het gaat over heel de wereld. In de VS is de gemiddelde afstand die per dag gereden wordt met een wagen trouwens ook maar rond de 50km, hier bij ons zelfs nog minder.

Neen, dat betekend uiteraard niet dat we nooit verder rijden dan dat, maar het helpt wel om het een en ander in perspectief te plaatsen. Ja, er zijn situaties waarin een groot bereik handig zou zijn.

Daarnaast moeten we toch ook meer kijken naar het zuiniger maken van wagens. Moeten we echt allemaal met grote, zware SUVs rijden, of moeten we toch terug meer gaan kijken naar lichtere, compactere wagens? Zeker in een wereld waarin we meer en meer aan huis laten leveren lijkt het mij steeds minder noodzakelijk om met een grote wagen te rijden.
RickyDee @Blokker_199929 augustus 2022 20:46
Precies dit ja, passend vervoer. Op de een of andere manier is de auto ergens na de tweede wereld oorlog een symbool van vrijheid geworden om te gaan en staan waar je wil. Daarnaast is het ook nog eens een prestige object geworden.

Mensen schaffen geen dure boormachine aan omdat ze 1 keer per jaar een gat moeten boren door een gewapende betonplaat heen, maar kiezen dan voor iets dat geschikter is voor hun gebruik. Je kiest ook niet voor een BBQ waar je voor 40 man op een feest mee zou kunnen BBQen, of een bank waar je met 25 man op kan zitten met de kerst. Nee je kiest iets dat past voor dagelijks gebruik. En hier en daar maken we eens een uitschieter omdat we liefhebber zijn.

De autowereld mag wel wat rationeler. Er wordt veel te weinig in de vorm van een dienst gedacht, kijkend naar vervoer. Die ene keer per jaar dat de gemiddelde Nederlander naar Zuid Frankrijk rijdt, dat kan ook in een huurauto, met het openbaarvervoer, of in een vliegtuig.

Met een passend dagelijks vervoermiddel compenseer je waarschijnlijk ook nog eens een heleboel milieulast om dat enkele gebruik op te vangen.

Dat gezegd hebbende ben ik ook een liefhebber van een dikke snelle wagen ;) , maar het is gewoon niet meer van deze tijd.
Johan1995 @RickyDee29 augustus 2022 22:32
Nee, vliegen kan echt niet. Ook niet 1 keer per jaar. Vanwege de milieuvervuiling en vanwege de luchtvaart maffia.

edit: tenzij het een enkele reis is

[Reactie gewijzigd door Johan1995 op 26 juli 2024 06:51]

well0549 @RickyDee30 augustus 2022 07:13
Ja, zou zeker goed zijn. Kleine auto kost minder grondstoffen om te maken en is alleen daarom al beter.

Daarnaast weegt ie ook minder waardoor hij ook zuiniger en dus efficiënter is.

Als bij elkaar dus een stuk groener
GrooV @DjoeC29 augustus 2022 18:31
Jeetje wat een situatie, laten we alle auto’s in de wereld voor dit voorbeeld gaan aanpassen
Hwdok @Verwijderd29 augustus 2022 19:11
Heel juist . Ik doe een 7000km op jaarbasis met de wagen. 1x per jaar vakantie in Nederland en 1x per jaar naar de Ardennen. Meeste verplaatsingen doe ik in mijn buurt, (straal van 30km), met de fiets. Naar Spanje met het vliegtuig en daar huur ik een wagen.
Blokker_1999
@Hwdok29 augustus 2022 19:26
Ik ga er dit jaar meer dan 30 000 doen. En dat met een BEV met een 28kWh batterij.
x280 @Blokker_199929 augustus 2022 21:35
Heb ik ook gedaan twee jaar, geen enkel probleem. Maar niet buiten NL geweest.
Jeffrey_KL @Verwijderd29 augustus 2022 16:43
Klant is koning, en de Amerikaanse markt houd niet echt van de kleine auto's.
klapjoker @Verwijderd29 augustus 2022 22:07
Situatie afhankelijk. Ik rijdt zakelijk, wekelijks minimaal een keer 200km heen en 200km terug voor projectbezoek(en). Het zou voor mij toch erg fijn zijn om dit zonder tussenstop bij een supercharger mogelijk te maken, dat is nu niet het geval. Ik rijd met een Tesla Model 3 Performance, voor mij zou een range van 700km (WLPT) perfect zijn.
giantgiantus @Verwijderd29 augustus 2022 23:20
Goed punt. Moet de infrastructuur wel goed zijn zoals in Nederland. Dus duurt nog wel even voordat dit prettig is in andere Europese landen.
bilgy_no1
@fruitbakje29 augustus 2022 21:55
Hangt uiteraard van het productgamma af wat de gemiddelde capaciteit is. Met nog een dikke SUV en/of pick up schiet dat omhoog.

Daarnaast nog het verschil bruto/netto en dan is 400.000-500.000 wel realistisch.
pep75 29 augustus 2022 16:09
Ben reuze benieuwd naar het type accu's die ze daar willen gaan produceren. Weet iemand dat?

[Reactie gewijzigd door pep75 op 26 juli 2024 06:51]

multikoe
@pep7529 augustus 2022 16:33
Volgens het statement van de twee bedrijven zijn dat lithium-ion batterijen.
pep75 @multikoe29 augustus 2022 16:40
Jammer, had gehoopt op solid state...
multikoe
@pep7529 augustus 2022 16:54
Dat zal nog wel komen. Ik ga er van uit dat de nood om batterijen te produceren voor de huidige generatie EV's erg hoog is en ze niet kunnen wachten op een technologie die nog niet klaar is. Ik ga er ook van uit dat deze fabriek uiteindelijk kan omschakelen naar een ander type batterij.
Johan1995 @multikoe29 augustus 2022 18:40
Batterijen produceren is niet moeilijk. Punt is dat de VS dit binnen de landsgrenzen wil doen. Iets met America first ofzo...
multikoe
@Johan199529 augustus 2022 22:18
Een eenvoudiger verklaring is dat je onderdelen liever niet de halve wereld over sleept voordat je ze inbouwd. Zeker niet als ze zo'n hoog gewicht hebben.
netappie 29 augustus 2022 18:46
In 2025 zou de productie moeten beginnen. Dat betekent dus dat als Honda enige klant is en die gewoon met 5 mijloen auto's per jaar door gaat, ze 10 tot 15 miljoen auto's verder zijn voordat ze 10% van hun jaarproductie uit deze fabriek kunnen voorzien van de dan gangbare 80 kWh capaciteit van een BEV. Ook moet er nog even 4,4 miljard tegenaan en kan LG niks met de accu's om deze cijfers te halen, ondanks dat ze een meerderheidsbelang hebben.

Ik gok dat Honda voorlopig nog vrijwel alleen maar hybrides verkoopt. Die kunnen ze tegen die tijd tijd met gemak allemaal uit deze geplande fabriek voorzien van veel kleinere buffer accu's en tot die tijd ook nog elders inkopen in de huidige schaarste.
Kyle 29 augustus 2022 16:17
De laatste keer dat ik checkte was Ohio een staat en geen stad (3e alinea)
The Third Man @Kyle29 augustus 2022 19:04
Gaarne het ‘Feedback’ linkje rechtsboven gebruiken en in dat topic te melden, dat is daarvoor bedoeld.
The Third Man @Johan199530 augustus 2022 07:39
Het is mede ter informatie van andere lezers die die weg wellicht ook niet kennen, dus nee een PB is dan niet op z'n plaats. Ik volg ook niet wat dit met bureaucratie te maken heeft, dit gaat om open communicatie tussen gebruikers van een website.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 26 juli 2024 06:51]

Johan1995 @The Third Man30 augustus 2022 08:07
Ik vind het informeren van andere lezers een goede reden om het hier in de comments te houden, het stoort mij in elk geval niet. De officiële weg kost meer tijd en moeite en is bedoeld om het de redactie makkelijk te maken, vandaar bureaucratisch. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst het feedback forum ga lezen, maar op dit moment spreekt het me niet aan feedback buiten de context van het artikel te lezen.
ro8in 29 augustus 2022 17:39
Honda heeft echt zo een misser begaan met hun elektrische auto. De Honda E stond echt bovenaan mijn lijstje was het niet dat hij zo een belachelijke range heeft. Ik heb uiteindelijk een 52kwh Zoe 135 gekocht. Vond de Honda E als auto echt zoveel leuker, maar man 150km range is echt niet te doen. Dan sta je continu aan de laadpaal. Hopelijk dat Honda het met hun toekomstige modellen wat beter gaan doen.
Johan1995 @ro8in29 augustus 2022 18:21
Japanse auto's hebben het imago van zeer hoge kwaliteit tegen redelijke prijs. Dat hebben ze al zo lang dat het moeilijk voor te stellen is dat merken als Nissan en Mitsubishi later van de ondergang gered dienden te worden (bijv. door overnames/fusies). Des te meer indruk maakt het dat bedrijven zoals Sony, Toyota, Yamaha (?) wel door de jaren heen de juiste keuzes gemaakt hebben.
ro8in @Johan199529 augustus 2022 18:36
Ik heb vroeger een Honda Civic gehad en dat was voor toen de tijd echt een goede degelijke auto. Ik heb dan ook altijd wel een soort liefde voor Honda gehad, maar helaas bakken ze er echt gewoon weinig van de laatste tijd. Ik heb de Honda E proefgereden en ik was echt instant verliefd. Het interieur de klungelige schermen, het ontzettend neppe hout. Het was voor mij echt typisch Honda zoals ik er van hou. Had er gewoon een range van 350km+ ingezeten was het echt een instant buy geweest. Maar de range kon ik gewoon echt niet door de vingers zien. Het is niet dat ik elke dag 150km rij, maar mijn Zoe staat niet continu aan de lader. Die laad ik een keer per week op. Maar als je elke 2 dagen weer een lader moet zoeken begint dat toch wel te irriteren.
Johan1995 @ro8in29 augustus 2022 18:44
Ze staan bekend om de goede ICE motoren, maar daar heb je in een EV weinig aan. Misschien is dat ook de reden dat ze laat instappen. Er komen ongetwijfeld meer Honda EV's, mogelijk zit daar een uitvoering bij dat beter aansluit bij jouw gebruik?
ro8in @Johan199529 augustus 2022 19:22
Ja hopelijk, alhoewel ik voorlopig wel even weer goed zit kwa auto aanschaf. Zoef nu voor de korte ritjes vrolijk in mijn Zoe rond. Ben nooit echt een fan geweest van Renault, maar dit karretje hebben ze toch echt prima voor elkaar. Eerste generatie Zoe waren nog een beetje mweh met die huuraccu's enzo, maar deze laatste generatie met 52kwh accu en 400km range is echt op en top. Af en toe kom je zelfs nog wel eens een 22kwh laadpaal tegen, dan zit die echt binnen 2 uur weer volgeladen voor het normale laadtarief. Snelladen kan hij ook tot 50kwh, maar daar heb ik tot nu toe nog geen gebruikt van gemaakt. Helaas zijn de meeste laadpalen maar 11kwh want ik geloof dat de Zoe een van de weinige modellen is die tot 22kwh kan laden.
The Third Man @Johan199530 augustus 2022 07:48
Ze produceerden al sinds 2008 de Clarity, een FCEV, wat in wezen een BEV is met een constante oplader vanuit een brandstofcel. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook meerdere generaties van hybrides geproduceerd, ook met elektrische aandrijving dus (in wisselende opstelling met de brandstofmotor). Dat ze dus enkel bekend staan om ICE motoren waar je als EV niks aan hebt vind ik dus niet de lading dekken. Je ziet alleen dat ze relatief laat van hun reguliere modellen naar BEV overgaan, maar dat betekent niet dat ze de techniek niet in huis hebben, kwestie van een andere strategie net als Toyota (toekomst zal uitwijzen of dat een juiste keuze was).
Johan1995 @The Third Man30 augustus 2022 08:23
Waarschijnlijk was ik in de war met Mazda in plaats van Honda. Ik las ergens dat 1 van de japanse merken erg laat was met instappen.

Ik herinner me nu dat ik 12 jaar geleden ook wel eens een honda Insight voorbij zag zoeven. Ook een klein stukje als passagier in een huur-auto Insight gezeten. Dus inderdaad honda was net als Toyota aanwezig op de hybride, maar niet zo succesvol als de Prius. Was die dan goedkoper of een betere accu...?
The Third Man @Johan199530 augustus 2022 11:45
De eerste Civic hybrid was rond 2008/2009 zeker wel populair, en je ziet ook nog best wat Insights (2nd gen) rijden omdat simpelweg alle hybrids hun geld meer dan waar zijn. Prius was altijd wat bekender als pionier inclusief het hele land die er z'n mening over had, en was net wat slimmer qua model. De Civic was een vrij logge sedan (niet handig voor gezinnen en te cheap voor de sedanmarkt) en de Insight 2nd gen was vervolgens als Prius concurrent bedoeld maar was echt een segment kleiner (ook niet handig voor gezinnen).
Blokker_1999
@ro8in29 augustus 2022 19:30
Het probleem van de Honda E voor mij is niet eens de range. Ja, die is niet goed en had beter gemoeten, maar vooral de prijs van de wagen. Veel te duur voor zo een beperkt bereik.
ro8in @Blokker_199929 augustus 2022 19:57
Maar eerlijk zelfs als de prijs 32.000 was geweest, had je hem dan wel gekocht? Met de range die hij heeft is het pas het overwegen waard als die rond de 20.000 zou zitten in mijn opinie, maar voor dat bedrag was het nooit zo een luxe auto geweest meer. Ik denk dat als ze hier een flinke batterij in hadden weten te krijgen dat ze echt een verkoop hit hadden gehad. Maarja misschien wilde ze dat ook helemaal niet en was dit een model om alleen maar aan de Amerikaanse uitstoot regels te voldoen.
The Third Man @ro8in30 augustus 2022 07:53
Maarja misschien wilde ze dat ook helemaal niet en was dit een model om alleen maar aan de Amerikaanse uitstoot regels te voldoen.
En Japanse maatregelen, vandaar dat Mazda ook met de zowat nutteloze MX-30 is gekomen met een net zo beroerd bereik. Toyota pakt het nog iets slimmer aan door met BYD te partneren.
FireSheep @ro8in29 augustus 2022 20:01
ik heb nu een i3 met 20kwh batterij, stond ook te kijken hoe zwaar en inefficiënt die honda e(ruim 1/3 kleiner dan de auto die ik nu heb en ruim 400kg zwaarder) is. de hdmi input en schuko outlet is wel tempting,
ro8in @FireSheep29 augustus 2022 20:39
Die i3 met 20kwh komt ook niet heel ver toch?
FireSheep @ro8in29 augustus 2022 21:53
nee maar wel anderhalf keer zover op de snelweg met dezelfde kwh. testrit gedaan en berekening kwam uit op 22kwh @ 100km op gps zelfs een model x verbruikt net zoveel. de i3 doet 14-15.

[Reactie gewijzigd door FireSheep op 26 juli 2024 06:51]

Johan1995 29 augustus 2022 18:06
Ik kijk regelmatig youtube filmpjes van de Weber state university (of iets dergelijks). Daar zit een man die EV's demonteert, zoals Ford Chevy en Tesla. Op de onderdelen die hij laat zien, staat verrassend vaak de naam LG. Vaak made in China.

Ook verrassend veel onderdelen ondanks dat een EV in principe eenvoudiger is dan een ICE. Maar dat is weer een ander verhaal...

[Reactie gewijzigd door Johan1995 op 26 juli 2024 06:51]

cheetahrunout @Speedster29 augustus 2022 17:04
Zeker, prijs gaat minimaal nog x5 de komende jaren.
Johan1995 @cheetahrunout29 augustus 2022 18:49
In bitcoin gerekend?
Gamebuster @Speedster29 augustus 2022 16:50
Beter dan JustEat

:'(

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 26 juli 2024 06:51]

Jeroenneman @Speedster29 augustus 2022 18:40
40 GWh is 40000000 kWh.

40000000 / 70 kWh per auto is 571.428 auto's.

Ter illustratie: Tesla produceert 40 GWh alleen al voor de MegaPacks (accu's voor load-balancing van het net).
Kijken we even naar het aantal auto's dat Tesla tot nu toe in 2022 heeft geproduceerd dan kom ik voor Q1 en Q2 samen op 560K auto's.

Dat produceert Tesla dus nu in twee kwartalen... En in 2025 ergens wil Honda met LG een fabriek gaan neerzetten om datzelfde aantal auto's in GWh per jaar (!) te kunnen produceren.
Blokker_1999
@Jeroenneman29 augustus 2022 19:34
Je kan Tesla en Honda niet vergelijken. Honda kan bijvoorbeeld ook gewoon extern batterijen inkopen, iets wat Tesla trouwens ook doet in China, en Honda zal ook nog jaren inzetten op ICE wagens daar de Japanse fabrikanten echt wel de BEV boot gemist hebben.
Johan1995 @Blokker_199929 augustus 2022 20:50
Toyota is aan boord van het hybride-EV schip en dat vaart nog altijd sneller. De stap naar BEV is voor hen ook een kleine moeite. Nissan doet het met de Leaf niet slecht. Mitsubishi outlander was in NL een succes. Wat bedoelde je met "daar de Japanse fabrikanten echt wel de BEV boot gemist hebben"?

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