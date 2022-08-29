NASA stelt SLS-lancering uit vanwege koelingsproblemen in raketmotor

NASA heeft de lancering van de nieuwe SLS-raket uitgesteld. Het ruimteagentschap ontdekte tijdens het voltanken dat een van de vier motoren van de kerntrap niet genoeg afkoelde. Ook speelde aankomend slecht weer een rol.

NASA besloot kort na het openen van het lanceervenster de lancering uit te stellen. De aftelklok bij het Kennedy Space Center stond toen al een tijd stil op T-minus 40 minuten. De vertraging kwam door de oplopende temperatuur in een van de vier RS25-raketmotoren van de kerntrap van de raket. Die worden gekoeld tot een temperatuur van -252 graden Celsius door er vloeibare waterstof doorheen te pompen. Een soortgelijk probleem ontstond ook al in juni, toen NASA een test deed met de raket. Dat was toen opgelost. NASA probeerde tijdens het aftellen om een aantal kleppen te openen in de raket om de druk te verminderen, maar dat bleek de temperatuur niet genoeg te verlagen.

Tijdens het aftellen naar de lancering ontstonden ook nog allerlei andere problemen. Eerder lekte er nog vloeibare waterstof weg uit de kerntrap van de raket, maar dat probleem werd later opgelost. Het weer speelt ook een rol; er komt een stormbui van code rood richting de winderige lanceerbasis in Florida en daardoor leek het niet realistisch meer om de raket tijdens het twee uur durende lanceervenster te lanceren.

NASA gaat de raket nu een andere keer lanceren. De eerstvolgende keer dat de maan en aarde daarvoor in de optimale baan staan, is op vrijdag 2 september. NASA probeert de raket dan rond 18.00 uur Nederlandse tijd te lanceren.

Het Space Launch System is NASA's eigen maanraket. Die is sinds 2010 in ontwikkeling en moest eerst een alternatief worden voor de Space Shuttle, die in 2011 uit dienst werd gehaald. Sindsdien heeft SLS meerdere keren een ander doel gekregen, maar sinds 2018 is het de bedoeling dat SLS het werkpaard wordt van NASA's bemenste maanprogramma Artemis. Op deze eerste vlucht gaan nog geen astronauten mee, maar op de Artemis II-missie in 2024 is dat wel de bedoeling. In 2025 zouden er dan tijdens Artemis III astronauten op de maan moeten landen.

Het SLS-programma zou eerst in 2016 klaar moeten zijn, maar is ernstig vertraagd door een opeenstapeling van problemen. Daardoor werd het programma ook veel duurder dan gepland. Tweakers schreef daar maandag een achtergrondverhaal over.