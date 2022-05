NASA doet in juni vierde poging om Artemis I-maanraket te testen

NASA doet in juni een nieuwe poging om zijn Space Launch System-raket voor de Artemis I-maanmissie van brandstof te voorzien. Dat vertelt de ruimtevaartorganisatie aan Amerikaanse media. NASA moest de vorige drie pogingen hiertoe staken.

NASA vertelt onder meer aan Space.com dat het vooruitgang heeft geboekt met betrekking tot de problemen die opdoken tijdens het uitvoeren van zogeheten wet dress rehearsals. De ruimtevaartorganisatie deed in april drie pogingen om een dergelijke test uit te voeren. Tijdens een wet dress rehearsal wordt de Space Launch System-raket volgetankt met brandstof. Vervolgens wordt de lanceerprocedure doorlopen en op het laatste moment afgebroken.

NASA stuitte bij de voorgaande drie pogingen onder meer op problemen met het lanceerplatform en op een lekkage bij het voltanken van de SLS-raket. De volgende poging wordt nu in juni verwacht, vertelt de ruimtevaartorganisatie. NASA sprak vertrouwen uit dat de vierde poging wel gaat lukken, maar geeft ook toe dat het 'mogelijk nog meer dan een poging kan vergen' om de testprocedures succesvol te voltooien.

Als de test in juni goedgaat, zegt NASA dat de SLS-raket op zijn vroegst in augustus gebruikt kan worden voor de Artemis I-missie. Die lancering stond eerder al in de planning voor het voorjaar, maar werd in de afgelopen maanden meermaals uitgesteld. Bij de Artemis I-missie worden de SLS-raket en een Orion-capsule zonder crew naar de maan gelanceerd. In 2025 staat Artemis III op de planning, waarbij in samenwerking met SpaceX daadwerkelijk astronauten naar de maan worden gebracht.