NASA wil Artemis I-missie met Space Launch System-raket in februari uitvoeren

NASA wil zijn Space Launch System-raket in februari van 2022 voor het eerst lanceren. De missie heeft te maken gehad met herhaald uitstel, maar nu lijkt er schot in te zitten. De eerste vlucht met de raket wordt een testmissie: zonder bemanning een reis om de maan en terug.

De missie, genaamd Artemis I, heeft drie potentiële momenten voor een lancering: een in februari, een in maart en een in april. De duur van de missie hangt ook af van welke van deze momenten uiteindelijk gebruikt wordt: dat kan vier weken of zes weken zijn. Voorafgaand aan de lancering in februari is er in januari nog een wet-dress rehearsal; daarbij wordt de voorbereiding en het aftellen geoefend, alsmede de prodedure voor het annuleren van een lancering.

Als Artemis I slaagt, is het de intentie om in 2023 met Artemis II dezelfde vlucht om de maan en terug te maken, maar dan met bemensing aan boord. Die zitten in een Orion-capsule. Dat zou de eerste bemensde ruimtevlucht zijn die voorbij low Earth orbit gaat sinds Apollo 17 in 1972. Daaropvolgend moet men met Artemis III daadwerkelijk op de maan landen. Daarbij zou de eerste vrouw voet op de maan zetten. Die missie stond gepland voor 2024, maar dat lijkt niet haalbaar.

Er is al jarenlang kritiek op de ontwikkeling van de raket en met name op de enorme kosten. Er is inmiddels al meer dan 20 miljard dollar uitgegeven en elke lancering kost naar verwachting meer dan twee miljard dollar.